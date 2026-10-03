Alberto González deja de ser entrenador del Albacete

Archivo - Alberto González, Albacete Balompié - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Albacete Balompié anunció este sábado la destitución de su entrenador Alberto González tras su derrota ante el Eibar en la octava jornada de LaLiga Hypermotion.

"El Albacete Balompié se ve en la obligación de anunciar que en el día de hoy ha tomado la dificilísima decisión de prescindir de los servicios de Alberto González y su cuerpo técnico, Enrique González y Juanjo Rico", comunicó el club manchego.

El Albacete marcha colista tras estos ocho partidos de Segunda, sin victorias y con solo un empate, por lo que tomó la decisión de prescindir de un Alberto González que llegó al Carlos Belmonte en marzo de 2024. "El preparador toloxeño será recordado por hitos como la salvación de la campaña 23-24 o la inolvidable Copa del Rey del pasado curso", recordó el club.