Alberto González: "No vamos simplemente a cumplir el expediente"

El entrenador del Albacete, Alberto González, aseguró este lunes que no van "a cumplir simplemente el expediente" en su enfrentamiento de cuartos de final de la Copa del Rey Mapfre 2025-26 frente al FC Barcelona, porque están enfocados en "superar" la eliminatoria como hicieron en la ronda anterior ante el Real Madrid.

"No vamos a pensar en simplemente cumplir el expediente, ahora mismo nuestra ilusión, nuestro deseo, nuestro trabajo va todo enfocado a tratar de superar. Pero en fútbol puede pasar de todo y que cuando haces las cosas muy bien, te puedes encontrar grandes sorpresas también", admitió el malagueño en la rueda de prensa previa al partido copero en el Carlos Belmonte.

En esa línea, el técnico manchego manifestó que el equipo llega en "un momento idóneo y con la confianza por las nubes". "La ilusión está intacta. Confiamos en nuestras posibilidades o creemos en nuestras posibilidades y vamos a tratar de poner todo lo que podamos nuestra mano para sacar el partido adelante, como cualquier otro", aseveró.

"Llevo dos noches despertándome a medianoche con ideas en la mente y las anoto. Algunas están enfocadas en charlas, otras enfocadas en cosas de por dónde íbamos a tirar a nivel de un jugador, de otro... Me van viniendo ideas y más o menos todo va tomando forma. Me imagino un partido en el que el rival someta, pero que seamos capaces de crear una fortaleza grande", señaló.

Y es que Alberto González no confirmó lo que dirá a sus jugadores antes de saltar al terreno de juego. "Ahora mismo tampoco tengo la idea fija porque creo que eso es algo muy personal, muy intuitivo, muy de este último día, de cómo te sientas. Tiene que salir algo de dentro, ya veremos qué sale. Pero evidentemente habrá algún mensaje último que intente dar ese último empujón de ilusión y de tratar de conectarnos", apuntó.

"Me imagino un partido en el que el rival someta, porque es un rival que somete a cualquiera y donde seamos capaces de crear una fortaleza grande ahí, que les impida generar o al menos que las que puedan generar sean con las menos posibilidades de gol posible", comentó.

Precisamente, sobre el FC Barcelona quiso destacar al delantero español Lamine Yamal que "llega en un momento fino y muy bueno", aunque reconoce que "hay mucho más que parar". "Ojalá solo se tuviera que parar a él, pero son jugadores de gran nivel, con una idea muy trabajada y definida, en un gran momento... hay que trabajar colectivamente", concretó.

"Solo se puede parar con el trabajo colectivo. Si nos la jugamos con duelos individuales tenemos más a perder que a ganar. Incluso haciendo las cosas muy bien, siempre hay el punto de suerte", subrayó de su equipo que llega con cuatro puertas a cero y tres victorias en LaLiga Hypermotion.