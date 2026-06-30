Alejandro Grimaldo ficha por el Atlético de Madrid hasta 2030

Alejandro Grimaldo en un partido con la selección española - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid ha anunciado este martes un acuerdo con el Bayer Leverkusen para el traspaso del internacional español Alejandro Grimaldo, que se compromete con el conjunto rojiblanco hasta el 30 de junio de 2030 y reforzará así el lateral izquierdo del equipo madrileño una vez finalice el Mundial 2026 con la selección española.

"El Atlético de Madrid y el Bayer Leverkusen han llegado a un acuerdo para el traspaso de Alejandro Grimaldo, quien firma por nuestro club hasta el 30 de junio de 2030", anunció el club rojiblanco en un comunicado.

Los 'colchoneros' aseguran que incorporan a un futbolista de "perfil ofensivo y gran versatilidad", al definirlo como un jugador capaz de actuar como lateral, carrilero, interior e incluso mediapunta, gracias a una combinación de "técnica" y "visión de juego" que le permite aportar con frecuencia tanto en goles como en asistencias.

Nacido en Valencia el 20 de septiembre de 1995, Grimaldo inició su formación en el Atlético Vallbonense y el Valencia CF antes de completar su etapa de crecimiento en la cantera del FC Barcelona. Desde el filial blaugrana dio el salto al Benfica en diciembre de 2015, donde construyó buena parte de su carrera profesional.

Con el conjunto lisboeta disputó 303 partidos oficiales, marcó 27 goles y repartió 66 asistencias durante siete temporadas y media, periodo en el que conquistó cuatro ligas portuguesas, tres Supercopas, una Copa y una Copa de la Liga.

En el verano de 2023 recaló en el Bayer Leverkusen y se convirtió en una de las piezas principales del conjunto alemán. En dos campañas acumuló 145 encuentros, 30 goles y 45 asistencias y tuvo un papel destacado en la histórica conquista del doblete Bundesliga-Copa en la temporada 2023-24, además de alcanzar la final de la Liga Europa y levantar posteriormente la Supercopa de Alemania.

Internacional español desde noviembre de 2023 tras una larga trayectoria en categorías inferiores, Grimaldo formó parte del equipo que conquistó la Eurocopa 2024 y afronta ahora el reto de ampliar su palmarés en el Mundial 2026.