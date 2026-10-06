Alemania pide más refuerzos para "sacar del terreno de juego" a Gianni Infantino

Archivo - El presidente de la Federación Alemana de Fútbol, Bernd Neuendorf, durante una rueda de prensa. - Florian Wiegand/dpa - Archivo

FRANKFURT (ALEMANIA), 6 Oct. (dpa/EP) -

El presidente de la Federación Alemana de Fútbol (DFB), Bernd Neuendorf, pidió este martes redoblar esfuerzos para "sacar del terreno de juego" al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en las siguientes elecciones, que se celebrarán el próximo 18 de marzo, tras haber perjudicado "mucho" al fútbol, y además criticó la propuesta de crear una auditoría externa al órgano rector del fútbol mundial.

"Tenemos que sacarlo del terreno de juego. Gianni Infantino ya no es aceptable como presidente de la FIFA porque ha perjudicado mucho al fútbol. Dentro de la DFB ha perdido toda la confianza", expresó Neuendorf en una entrevista concedida al diario 'Tagesspiegel'.

Infantino se presentará el próximo marzo como candidato a la presidencia de la FIFA, con el objetivo de ser reelegido y asumir su cuarto mandato consecutivo. Sin embargo, Neuendorf reiteró que no votará a favor del suizo, después de que en septiembre calificó de "maniobra previsible" la propuesta fallida del máximo mandatario del fútbol mundial para vender parte de los derechos comerciales de sus competiciones.

Como respuesta, el dirigente suizo envió hace unas semanas una carta a las 211 federaciones asociadas, para anunciar la realización de una auditoría externa independiente sobre la gobernanza de la FIFA, así como consultas sobre el refuerzo de los procesos de toma de decisiones, incluido el papel del presidente.

"En principio, parece que ahora también la FIFA ha reconocido que los cambios son imprescindibles", valoró Neuendorf la propuesta. "En cualquier caso, Gianni Infantino no es, en absoluto, la persona adecuada para moderar un proceso de reforma. Ha perdido toda credibilidad", agregó.

En la entrevista con el diario 'Tagesspiegel', el directivo alemán amplió esta crítica afirmando que Infantino lleva diez años en el cargo en los que ha establecido una cultura que requiere "un cambio fundamental". "Pero no podemos poner al lobo a cuidar del rebaño. No puede ser que quien es responsable de la situación actual sea quien dirija el proceso de reforma que se necesita con tanta urgencia", zanjó.