Alemany: "Los clubes entendemos que los horarios son competencia exclusiva de LaLiga"

Publicado 12/08/2019 20:52:50 CET

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El director general del Valencia, Mateu Alemany, aseguró este lunes que los clubes piensan que "no hay nada que negociar" por su parte en el conflicto con el horario de los lunes con la Real Federación Española de Fútbol porque ese aspecto es "competencia exclusiva" de LaLiga, y subrayó que son los "órganos de gobierno" de la patronal los únicos que tienen "legitimidad" para hablar con el organismo que preside Luis Rubiales.

"Todos consideramos que las competencias exclusivas de establecer los horarios corresponden a LaLiga y no se pueden negociar. Esto es una línea roja absoluta y no vamos a negociar", expresó Alemany a los medios a la salida de la Asamblea General Extraordinaria de LaLiga tras el fallo de la justicia del pasado viernes.

El directivo valencianista también dejó claro que cualquier tipo de negociación con la RFEF no se va a hacer "directamente con los clubes", después de la carta del organismo federativo invitándoles a negociar para llegar a un acuerdo sobre la posibilidad de jugar los lunes.

"Para eso tenemos los órganos de gobierno de LaLiga que tienen la competencia y la legitimidad para hablar con la Federación", añadió, asegurando que le constaba que representantes de la patronal habían "hablado" con la RFEF y que tenían "sus vías comunicación abiertas".

De todos modos, Alemany desconoce "cual es la intención" de la misiva a los clubes de Luis Rubiales. "Pero la contestación es muy fácil: el fútbol profesional está representado en LaLiga por sus órganos de gobierno y cuya máxima representación es su presidente, que es el encargado del diálogo con la RFEF", reiteró. "Nosotros no pedimos reunirnos con asambleístas (federativos)", recordó el balear.

"No hay nada que negociar, entendemos que son nuestras competencias y lo que es tuyo no lo negocias", aseveró Alemany, que descartó cualquier tipo de paro porque no creen que haya "motivos suficientes". "Con la decisión del juez se puede jugar los viernes y con ello vamos a tratar de ajustar horarios con los operadores, que ya es trabajo de LaLiga", admitió.

Además, el director general del Valencia dejó claro que no había hecho falta "votar" esta postura de no negociar con la RFEF, aunque también reconoció que "la unanimidad es muy difícil en cualquier sitio". "El Valencia no se va a mover ni un centímetro de su apoyo absoluto a los órganos de gobierno de LaLiga", zanjó.