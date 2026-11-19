Archivo - El futbolista del RCD Espanyol Álex Calatrava en un partido de LaLiga EA Sports en el RCDE Stadium - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista español del RCD Espanyol Àlex Calatrava sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda tras lesionarse durante la sesión de entrenamiento de este miércoles en la Ciutat Esportiva Dani Jarque, según ha confirmado este jueves el club blanquiazul a través de un parte médico oficial.

"Las pruebas médicas realizadas en las últimas horas confirman que el futbolista del primer equipo, Àlex Calatrava, se ha roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda durante la sesión de entrenamiento de este miércoles en la CE Dani Jarque. Está previsto que Cala sea intervenido quirúrgicamente en los próximos días. Tras la intervención, el jugador iniciará el proceso de recuperación", ha detallado la entidad catalana en su comunicado.

Este grave contratiempo físico llega justo antes de que el conjunto perico visite este viernes al Athletic Club en San Mamés (21.00 horas) en el encuentro correspondiente a la decimotercera jornada de LaLiga EA Sports.

Además, el centrocampista de 26 años, natural de Parets del Vallès (Barcelona), se perderá lo que resta de temporada y citas destacadas del calendario como la visita del Getafe al RCDE Stadium o el derbi ante el FC Barcelona previsto para el primer fin de semana de enero.

Hasta el momento de su lesión, Calatrava había participado en once de las doce jornadas disputadas en el campeonato doméstico, siete de ellas como titular, acumulando un total de 570 minutos y un gol anotado frente al Real Madrid en la segunda jornada.

El futbolista, que puede actuar tanto de mediocentro ofensivo como de extremo en ambas bandas, se encontraba en plena dinámica del primer equipo blanquiazul tras su paso anterior por clubes como el CD Castellón, el Atlético Madrileño y la UE Costa Brava.