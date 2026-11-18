Archivo - Àlex Calatrava, en un partido del RCD Espanyol. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El futbolista español Àlex Calatrava, mediapunta del RCD Espanyol de Barcelona, se ha roto este miércoles el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda durante una sesión de entrenamiento, según ha confirmado el propio club perico en un comunicado de prensa.

"Las pruebas médicas realizadas en las últimas horas confirman que el futbolista del primer equipo, Àlex Calatrava, se ha roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda durante la sesión de entrenamiento de este miércoles en la CE Dani Jarque", indicó la nota.

"Está previsto que Cala sea intervenido quirúrgicamente en los próximos días. Tras la intervención, el jugador iniciará el proceso de recuperación. ¡Mucha fuerza, Cala, estamos contigo!", zanjó el texto del Espanyol, sin vaticinar cuánto tiempo estará ausente su mediapunta.