Álex Valle deja el FC Barcelona y jugará en el Como de Cesc Fábregas

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona confirmó este martes la marcha definitiva del lateral izquierdo Álex Valle al Como 1907 italiano, después de que el conjunto que entrena Cesc Fábregas haya pagado la cláusula de rescisión de seis millones de euros y le haya firmado hasta 2029.

"El Como 1907 ha hecho efectiva la cláusula de rescisión del jugador Álex Valle, que queda desvinculado de la disciplina del FC Barcelona. El coste de la cláusula ha sido de 6 millones de euros. El club le desea mucha suerte y logros en el futuro, tanto a nivel personal como profesional", indicó el club blaugrana.

Valle, de 21 años, comenzó la temporada 2024-2025 cedido por el Barça en el Celtic FC escocés, pero el equipo catalán, que le había renovado anteriormente hasta 2026, decidió cortar esta cesión a principios de 2025 para cederle al Como 1907 sin opción de compra. En el conjunto de la Serie A, el lateral ha sido prácticamente indiscutible para Cesc Fábregas, disputando 15 partidos y más de 1.000 minutos.

"Álex es un joven defensa con mucho talento y lo ha demostrado en los últimos seis meses. Se ha integrado a la perfección en el equipo en muy poco tiempo, mostrando todas sus cualidades tanto defensivas como ofensivas. Con su llegada, el Como se ha asegurado a uno de los jóvenes talentos más prometedores de su generación, que será muy importante para el equipo en el futuro", celebró Fábregas en la web de su club.

Por su parte, el joven futbolista reconoció que su estancia en el equipo habían sido "seis meses realmente buenos". "Me he adaptado muy bien y he sido feliz. Obviamente, seguir aquí en Como me llena de alegría y orgullo. Tengo muchas ganas de empezar la próxima temporada y darlo todo por este club", confesó.

"Álex nos ha conquistado desde el primer día con su energía, ambición y calidad. Con su confirmación, queremos continuar con el proyecto de consolidar y mejorar la plantilla, centrándonos en sus importantes márgenes de crecimiento y sabiendo que, como ya ha demostrado, tendrá un impacto muy positivo en nuestro equipo", sentenció el director deportivo del Como 1907, Carlalberto Ludi.