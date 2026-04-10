Alexander-Arnold, Carreras y Rüdiger se quedan fuera de una lista del Real Madrid a la que regresa Mendy

David Alaba, Vinícius Júnior, Ferland Mendy, Aurélien Tchouaméni y Antonio Rüdiger, durante un entrenamiento en Valdebebas. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los laterales Trent Alexander-Arnold y Álvaro Carreras y el central Antonio Rüdiger son las principales ausencias de la convocatoria del Real Madrid para recibir este viernes al Girona FC en la jornada 31 de LaLiga EA Sports 2025-26, una lista a la que regresa el francés Ferland Mendy.

El técnico del conjunto merengue, Álvaro Arbeloa, no podrá contar por lesión con el portero Thibaut Courtois y el delantero brasileño Rodrygo Goes, aunque también da descanso a Alexander-Arnold, Carreras y Rüdiger, que no están en la lista y no tienen problemas físicos comunicados por el club. Además, es baja Franco Mastantuono por sanción.

En la convocatoria sí aparece un Mendy que tendrá minutos un mes después de su úktima lesión en los isquiotibiales. Y la lista la completan seis canteranos: los porteros Fran González y Javi Navarro, el defensa Jesús Fortea, los centrocampistas Manuel Ángel y Thiago Pitarch y el atacante Daniel Yáñez.

Así, la lista la integran los porteros Andriy Lunin, Fran González y Javi Navarro; los defensas Dani Carvajal, Éder Militao, David Alaba, Raúl Asencio, Fran García, Ferland Mendy, Dean Huijsen y Jesús Fortea; los centrocampistas Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Fede Valverde, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Dani Ceballos, Manuel Ángel Morán y Thiago Pitarch; y los delanteros Viní Júnior, Kylian Mbappé, Gonzalo García, Brahim Díaz y Daniel Yáñez.