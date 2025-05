Alexander-Arnold confirma su marcha del Liverpool a final de temporada

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

El futbolista inglés Trent Alexander-Arnold dejará el Liverpool FC cuando concluya su actual contrato el próximo 30 de junio, según ha confirmado este lunes el campeón de la Premier League, por lo que aumentan las opciones de que el lateral pueda recalar en el Real Madrid.

"Trent Alexander-Arnold ha informado al Liverpool FC de su intención de dejar el club este verano al expirar su contrato actual. El jugador de 26 años pondrá fin a su vínculo de dos décadas con los 'Reds' tras tomar la decisión de dejar Anfield una vez que su contrato finalice el 30 de junio de 2025", indicó el equipo inglés en su página web.

El internacional recalcó que "ante todo" esta no era "una decisión fácil" y que era "fruto de mucha reflexión y sentimiento". "Llevo aquí 20 años, disfruté cada minuto, cumplí todos mis sueños, logré todo lo que siempre quise. Tras 20 años entregándolo todo día tras día, he llegado a un punto en el que siento que necesito un nuevo cambio, un nuevo reto como jugador y como persona. Y creo que ahora es el momento adecuado para hacerlo", añadió.

A su afición, el lateral derecho le tiene "un enorme agradecimiento". "Han estado conmigo desde el principio, me han apoyado y han estado ahí.

He sentido el apoyo, el cariño, todo lo que han hecho nunca me ha pasado desapercibido y he disfrutado cada minuto. Espero que hayan sentido lo mismo y que he dado todo lo que he podido por el club", subrayó.

"Sólo espero que podamos seguir ganando partidos; el revuelo (en torno a mi decisión) no quita valor a lo que hemos logrado esta temporada, que ha sido increíble. Ha sido increíble formar parte de ella y solo espero que todos puedan no darle demasiada importancia a esta noticia y celebrar lo que han hecho los demás", sentenció.

De todos modos, entiende "al cien por cien" el disgusto que pueda haber en la grada con su decisión. "He sido hincha de este club toda mi vida; me ha dado la oportunidad de hacer todo lo que he hecho y de lograrlo todo. Al crecer, viendo partir a jugadores que me encantaba ver y que han ayudado al equipo a ganar trofeos, sientes una conexión con ellos, especialmente cuando también aportan éxito al club", confesó el defensa.

"Entiendo perfectamente que la noticia decepcionará, enfadará y molestará a mucha gente. Obviamente, eso también influyó en la decisión porque es algo que no quieres hacer, no quieres pasar por momentos en los que sientas que estás decepcionando a mucha gente, pero he tenido que tomar una decisión, así de simple. Es una situación difícil, algo que me ha rondado la cabeza durante mucho tiempo, pero poder desahogarme ahora será como quitarme un peso de encima. Y creo que es importante que la afición sepa cuál es mi postura y cuál es la verdad", zanjó.

Alexander-Arnold llegó a la Academia del hexacampeón de Europa con tan sólo seis años y fue ascendiendo en las categorías inferiores antes de debutar con el primer equipo en 2016. Desde entonces, ha disputado hasta el momento un total de 352 partidos, con 23 goles y ocho títulos, entre ellas la Liga de Campeones de 2019 y dos Premier League (2020 y 2025).

"Alexander-Arnold se marcha con nuestra gratitud y aprecio por su contribución durante un período de éxito sostenido", agradeció el club inglés, que no ha podido convencer al jugador de quedarse más como sí había hecho con otros futbolistas que terminaban contrato esta campaña como el defensa neerlandés Virgil van Djik y el delantero egipcio Mohamed Salah. Ahora, según las informaciones, todo apunta a que su siguiente destino podría ser el Real Madrid, necesitado de un lateral derecho desde hace tiempo, más tras la grave lesión de Dani Carvajal.