Alexia Putellas y su familia, a salvo en Caracas tras el doble terremoto

Alexia Putellas en su último partido con el Barça Femení en el Estadi Johan Cruyff
Alexia Putellas en su último partido con el Barça Femení en el Estadi Johan Cruyff - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press
Europa Press Deportes
Publicado: jueves, 25 junio 2026 15:45
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   BARCELONA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

   La jugadora internacional española Alexia Putellas está de vacaciones junto a su familia en Venezuela, afectada por un doble terremoto mortal en Caracas y aledaños, y ha asegurado que están bien y muy agradecida por los mensajes de ánimo.

   "Hola a todos, dados los terremotos sucedidos en el día de ayer en Venezuela, quiero comunicar que tanto mi familia como yo nos encontramos a salvo en Caracas", escribió en sus redes.

   La exjugadora del Barça Femení, todavía sin anunciar su nuevo equipo para la próxima temporada, dio las gracias por los mensajes recibidos y envió ánimos a los afectados. "Muchísimo ánimo ante esta desgracia a todos los venezolanos y a todas las familias afectadas", manifestó.

   La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha elevado este jueves a 164 las victimas mortales y a 971 el número de heridos tras los potentes seísmos de magnitud superior a 7 en la escala de Richter que se han registrado durante la tarde del miércoles, madrugada en España, en el norte del país.

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