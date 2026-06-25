Alexia Putellas y su familia, a salvo en Caracas tras el doble terremoto

Alexia Putellas en su último partido con el Barça Femení en el Estadi Johan Cruyff - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La jugadora internacional española Alexia Putellas está de vacaciones junto a su familia en Venezuela, afectada por un doble terremoto mortal en Caracas y aledaños, y ha asegurado que están bien y muy agradecida por los mensajes de ánimo.

"Hola a todos, dados los terremotos sucedidos en el día de ayer en Venezuela, quiero comunicar que tanto mi familia como yo nos encontramos a salvo en Caracas", escribió en sus redes.

La exjugadora del Barça Femení, todavía sin anunciar su nuevo equipo para la próxima temporada, dio las gracias por los mensajes recibidos y envió ánimos a los afectados. "Muchísimo ánimo ante esta desgracia a todos los venezolanos y a todas las familias afectadas", manifestó.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha elevado este jueves a 164 las victimas mortales y a 971 el número de heridos tras los potentes seísmos de magnitud superior a 7 en la escala de Richter que se han registrado durante la tarde del miércoles, madrugada en España, en el norte del país.