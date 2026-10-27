Alexia Putellas y Nike celebran el tercer Balón de Oro con una edición dorada de sus botas de fútbol. - NIKE

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La futbolista española Alexia Putellas y la multinacional deportiva Nike han celebrado el tercer Balón de Oro de la internacional del London City Lionesses con el lanzamiento de la campaña 'Players have seasons, Queens have eras' y una edición especial dorada de las botas de fútbol Phantom GX3.

Con este logro, la deportista natural de Mollet del Vallès (Barcelona) se consolida entre las jugadoras más laureadas de esta disciplina tras iniciar su trayectoria en las calles y campos locales de su municipio.

Nika ha conmemorado el premio con el diseño exclusivo del modelo Phantom GX3 en tonos dorado y blanco, que incorpora elementos personales de la futbolista como el número 11 y su logotipo característico. En la zona interior del calzado, la pieza incluye la ilustración de un balón de fútbol transformado en una joya facetada junto al mensaje en inglés 'Greatness is crafted' ('La grandeza se forja'), concebido como tributo al trabajo, la resiliencia y la capacidad de reinvención de la capitana.

Alexia Putellas ha valorado esta tercera distinción y ha subrayado la trascendencia personal que adquiere en este momento de su carrera. "Me siento honrada, pero esta vez también afortunada; después de pasar por la rehabilitación del ligamento cruzado anterior (LCA) e intentar volver a dar lo mejor de mí misma, resulta gratificante, sobre todo cuando tu equipo gana y tu trabajo dentro del equipo recibe reconocimiento", ha asegurado.

La trayectoria de Putellas estuvo marcada por una grave lesión del ligamento cruzado anterior que interrumpió su progresión durante su momento álgido, aunque la futbolista regresó a la competición de máximo nivel tras completar su proceso de recuperación médica.

Respecto a esta capacidad de superación sobre los terrenos de juego, la centrocampista ha afirmado que le gusta reinventarse constantemente. "Es el mayor reto, pero también el más adictivo".

La relación entre la multinacional y Putellas ya sumó a principios de 2026 la presentación de la primera Phantom Player Edition adaptada a una futbolista, elaborada a partir del concepto 'More than 11' para vincular su dorsal emblemático con su impacto deportivo.