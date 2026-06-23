La internacional del FC Barcelona Alexia Putellas sortea su Samsung Galaxy Z Fold7 tras una temporada utilizándolo "dentro y fuera del campo". - SAMSUNG

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La internacional del FC Barcelona y embajadora de Samsung Alexia Putellas ha lanzado una campaña junto con Samsung Electronics Iberia para mostrar cómo los dispositivos plegables se adaptan a los estilos de vida más exigentes, y, bajo el lema de 'coger el relevo' compartirá su experiencia tras utilizar el smartphone Galaxy Z Fold7 durante toda la temporada y lo sorteará entre su comunidad de seguidores en junio.

La iniciativa pretende reforzar los atributos diferenciales de la gama plegable de la compañía -tales como la durabilidad, productividad, versatilidad y su experiencia premium- frente a los terminales convencionales, reflejando cómo el dispositivo ha resistido el ritmo diario de entrenamientos, viajes, competiciones y momentos personales de la jugadora.

"Mi Galaxy Z Fold7 me ha acompañado en todos los momentos importantes de esta última temporada. Lo utilizizo muchísimo en mi día a día, tanto para organizarme como para disfrutar de mi tiempo libre, y me encanta que ahora pueda pasar a manos de alguien que realmente lo valore y siga dándole vida", ha afirmado la futbolista.

Por su parte, el vicepresidente y director del área de Mobile Experience en Samsung Electronics Iberia, David Alonso, ha destacado que el dispositivo representa la visión de innovación de la marca al ofrecer la "máxima experiencia móvil sin renunciar a resistencia, diseño y productividad". Asimismo, ha señalado que Putellas encarna los mismos valores de "excelencia, rendimiento y liderazgo" que busca transmitir la firma.

Con el Galaxy Z Fold7, Samsung pretende continuar liderando la categoría de plegables mediante la introducción de un diseño más ligero y resistente, funciones de multitarea avanzada y la integración de Galaxy AI para una experiencia personalizada. La campaña se desarrollará durante junio y hasta mediados de julio a través de los canales sociales de Samsung España y de la propia futbolista, en los que se invitará a los usuarios a participar para convertirse en los herederos del teléfono.