Alexia Putellas, sobre la Supercopa en Arabia: "Es momento de replantear cosas, la perjudicada es la mujer"

La jugadora del FC Barcelona y capitana de la selección española, Alexia Putellas, lamentó que no haya unión en la lucha de la mujer en defensa de sus derechos dentro del deporte y del fútbol, como el posible negocio con la Supercopa en Arabia Saudí como hace el fútbol masculino, en un dilema donde "siempre sale perjudicada la mujer".

"Empiezo a tener la sensación de que esto de pelear solo es un tema de mujeres, creo que o vamos todos juntos o no vamos, si no peleamos juntos la que sale perjudicada siempre es la mujer", dijo este miércoles durante la V edición de los Premios Iberdrola Supera celebrada en la sede corporativa de Madrid.

La doble Balón de Oro se refirió así al debate dentro del fútbol femenino de si la reciente Supercopa de España que ganaron las catalanas debería celebrarse en Arabia Saudí como hace la masculina desde hace varios años. "Es momento de replantear muchas cosas, pero no puedo decir mucho porque ahora mismo todo es una hipótesis", afirmó.

"Creo que siempre la que sale del espacio es la mujer, igual hay que replanteárselo. Nosotras no vamos a decidir, si se va allí sería por un motivo evidentemente económico. Si no vas, sales perjudicada sin ese ingreso, entonces es mucho más difícil crecer y luego tienes que soportar en general el "no generas", pero si lo generas, no puedes ir porque eres mujer", añadió.

Putellas confesó así cierto dilema dentro de las futbolistas, entre el negocio y el 'blanqueo' de imagen que lleva a cabo Arabia Saudí a través del deporte y que se viene denunciando desde distintas organizaciones de derechos humanos. "Son muchas reflexiones y personalmente creo que necesito mucho más tiempo para analizarlo, no puedo decir si sí o si no", zanjó.