Alguacil: "Hemos demostrado en toda la Copa que no nos importa el rival"

Publicado 12/02/2020 14:14:24 CET

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, recalcó que este jueves afrontarán un momento "especial y muy importante" con la ida de las semifinales de la Copa del Rey ante el Mirandés, un equipo "difícil de batir y muy competitivo", y afirmó que ya han dejado claro en su andadura que no les "importa" el rival que tengan enfrente.

"Es mucho, pero evidentemente que es muy importante, son semifinales de Copa, las segundas en 32 años y va a ser especial y así nos lo tomamos, así lo siente afición. Yo estoy orgulloso e ilusionado y con muchas cosas positivas, pero consciente de que todavía queda mucho para conseguir el objetivo final", comentó Alguacil este miércoles preguntado por si era el partido más importante de los últimos 30 años.

El técnico 'txuri urdin' pidió no caer en relajaciones y advirtió que jugar contra un rival de LaLiga SmartBank no es menos importante que hacerlo contra el Real Madrid. "Es todo lo contrario, es subir un escalón", indicó. "No nos importa el rival, lo hemos demostrado en toda la Copa. Son semifinales y ante un equipo que ha eliminado a tres 'Primeras' y haciendo nueve goles. Los dos nos jugamos muchísimo y nosotros tendremos que hacer un gran partido para intentar encarrilar la eliminatoria", añadió.

El guipuzcoano ve a sus "jugadores supermotivados" ante esta cita y aseguró que no mira lo realizado hasta ahora. "Intento olvidarme de todo eso, que es difícil, porque lo que nos ha traído hasta aquí no ha sido lo que puede ser o puede venir, sino el afrontar el siguiente partido con la intención de ganarlo", expresó.

"Sabemos lo que nos jugamos, pero tenemos que olvidarnos de lo que hay en juego y sí salir con la intención de ser mejor, de generar más ocasiones y de ganar el partido", subrayó Alguacil, que recordó que la eliminatoria "son 180 minutos" y que él "sólo" piensa en el partido de ida.

Además, demandó máxima atención ante el Mirandés. "¿Os acordáis del 80? Con eso está todo dicho", replicó en relación a los cuartos de final coperos de aquella temporada en la que la Real Sociedad fue eliminado por el Castilla, filial del Real Madrid y posterior subcampeón.

"La afición va a ser vital, esperamos que el ambiente sea mayor incluso que en el derbi", prosiguió el entrenador realista, que está sin nervios para estas semifinales. "El derbi ha sido la mejor medicina para dormir bien", bromeó al respecto.

Del Mirandés, destacó que "le da igual que sea Liga, Copa o se enfrente a 'Primeras', está siendo siempre muy reconocible, valiente, decidido y con muy buena gente de mediocampo hacia arriba". "Aunque no tiene una plantilla muy extensa está soportando toda la carga de forma admirable. Es difícil de batir y se está mostrando siempre competitivo, está aquí por méritos propios", remarcó.

Enfrente, la Real podría tener a dos de sus canteranos cedidos como Merquelanz y Guridi, y a un técnico guipuzcoano como Andoni Iraola. "Es terrible, todo el año deseando que el Mirandés gane por los cedidos. Es un club con el que tenemos una muy buena relación y que nos cae tremendamente bien. Va a ser especial y emotivo, también para ellos, y espero que lo disfruten, que hagan lo que están haciendo habitualmente , pero que no superen eliminatoria", confesó.

Alguacil también dejó claro que dado el actual nivel de su equipo es "mejor" jugar la ida en el Reale Arena. "El equipo está haciendo gol y el aficionado está ilusionado y con el subidón del derbi", admitió, al tiempo que apuntó que no le preocupa encajar salvo si eso provoca "dudar en ataque".

Sobre el gran momento del sueco Alexander Isak, el entrenador del conjunto donostiarra prefirió centrarse en la calidad de la plantilla. "En las primeras semanas hablábamos de Willy (Willian José), de Odegaard, a veces de Oyarzabal. Ahora Isak está su momento dulce y eso es bueno porque dice que hay mucha calidad dentro del equipo. Es un momento muy bueno y el equipo se está beneficiando, pero no vendría si el resto del equipo no estuviera tan bien. Los momentos están para aprovecharlos", sentenció