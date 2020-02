Publicado 12/02/2020 16:39:40 CET

Isak y Odegaard celebran uno de los goles de la Real Sociedad ante el Real Madrid en la Copa del Rey 2019-2020 - Legan P. Mace/SOPA Images via ZU / DPA

La Real Sociedad no quiere jugársela en el fortín de Anduva El Mirándes espera salir bien parado del Reale Arena y mantener opciones de soñar con una histórica final de Copa

La Real Sociedad y el CD Mirandés abrirán este jueves en el Reale Arena de San Sebastián (21.00 horas) la segunda semifinal de la Copa del Rey, un duelo que concede más favoritismo a los de Imanol Alguacil que esperan aprovechar el primer partido en casa para dejar bien encarrilado el cruce y visitar con menos agobios el fortín de Anduva, 'tumba' ya de tres 'Primeras'.

El conjunto donostiarra y el burgalés sueñan firmemente con la posibilidad de pelear por el título copero y los dos han dado muestras de ello hasta esta penúltima ronda. El nuevo formato a un partido les ha sido 'beneficioso', sobre todo al equipo de Miranda de Ebro, único superviviente de LaLiga SmartBank y que al calor de su público finiquitó las esperanzas del Celta, Sevilla y Villarreal.

Los 'txuri urdines' tampoco han tenido fácil el camino, sobre todo porque en cuartos debían de asaltar el Santiago Bernabéu y a un Real Madrid que no había perdido en sus anteriores 21 partidos, pero con atrevimiento y juventud tumbó con exhibición y también apuros finales a los de Zinédine Zidane.

La Real Sociedad está a dos pasos de rozar una final que no juega desde 1988, con aquella buena generación que mezclaba a los Bakero, Begiristain, López Rekarte y Loren con veteranos de los títulos ligueros de los 80 como Arkonada, Górriz o Zamora, pero que no pudo reeditar el trofeo del año anterior logrado en los penaltis ante el Atlético al caer ante el FC Barcelona (1-0).

Ese equipo donostiarra brillaba por el buen fútbol que le había inculcado JB Toshack y este lo hace de la mano de un hombre de la casa como Imanol Alguacil y también un puñado de aún más jóvenes buenos futbolistas como Odegaard, Isak, Oyarzábal y Merino que ahora tienen la obligación de confirmar su favoritismo y cerrar una semana grande ante un Mirandés en buen momento y cuyo deseo es llevar a su rival intranquilo a Anduva, que acogerá la vuelta ya en tres semanas.

El conjunto de San Sebastián no quiere confiarse y su principal misión será no dejarse influir por el gran estado de ánimo que reside en el vestuario tras cinco días de muchas emociones, iniciados el pasado jueves con la victoria en Madrid por 3-4 y cerrados el domingo con el triunfo por 2-1 en el derbi ante el Athletic Club.

Los dos duelos obligaron a Alguacil a manejar bien sus piezas para estar con todos buen nivel físico para recibir a los de Andoni Iraola, buen conocedor de lo que despierta la Copa por su pasado como 'león' y que no le pondrá un partido cómodo. El entonado Isak, héroe del Bernabéu, no jugó de inicio ante los de Gaizka Garitano, pero salió para ser de nuevo protagonista con asistencia en el 1-0 y gol de la victoria, mientras que Odegaard no jugó y otros teóricos titulares como Elustondo y Monreal también tuvieron descanso.

EL MIRANDÉS SE FIJA EN EL CASTILLA

A todos ellos se les espera en el once que disponga Alguacil para lograr el mejor resultado posible y lo más probable es que se parezca la de la semana pasada en la capital, con toda la artillería y con Portu y Januzaj pugnando por completar el trío ofensivo junto a Isak y Oyarzabal. Gorosabel es baja por sanción.

Enfrente, un Mirandés que está a dos pasos de una final histórica y de emular al Castilla, el último equipo de Segunda División que jugó por este trofeo en 1980 y en aquella final recordada ante sus 'hermanos mayores' del Real Madrid. Un filial madridista que precisamente apeó a la gran Real de aquellos años en los cuartos de final.

El equipo castellano-leonés no parece que vaya a dar la espalda a la Copa del Rey pese a que, con un partido menos, tenga a cuatro puntos la zona de 'playoff' de ascenso a LaLiga Santander y el domingo reciba al Albacete. La ilusión se ha vuelto a despertar en la ciudad ocho años después de caer en las semifinales del torneo ante el Athletic y la afición no considera imposible la hazaña.

En aquella anterior ocasión, perdió primero en Anduva y eso ya le hizo ir a remolque a San Mamés, por lo que su objetivo será el de mantener a raya el poderío ofensivo local en su primer gran examen a domicilio ya que antes de dejar en el camino a los tres 'Primeras', eliminó al Coruxo y a la UCAM de Segundas B a domicilio. Al Reale Arena, en un partido especial para Merquelanz y Guridi, criados en Zubieta, llega dispuesto a hacer valer su ilusión, su teórica menor presión y su racha de doce partidos sin perder.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

REAL SOCIEDAD: Remiro; Zaldua, Aritz, Le Normand, Monreal; Merino, Zubeldia, Odegaard; Januzaj, Isak y Oyarzabal.

CD MIRANDÉS: Limones; A.González, Onaindia, S.González, Kijera; Malsa, A.Sánchez; Rey, Peña, Merquelanz; y Matheus.

--ÁRBITRO: Gil Manzano (C.Extremeño).

--ESTADIO: Reale Arena.

--HORA: 21.00/Cuatro-DAZN.