Alguacil: "Muchos entrenadores, como Ancelotti, me decían que hay que saber elegir el momento"

MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, confesó que supo elegir el momento de su adiós al cuadro 'txuri-urdin', como le recomendaron muchos técnicos, y "disfrutar" de las últimas semanas con la enorme satisfacción de haber hecho "feliz" a su gente.

"Muy tranquilo, disfrutando. Alguna vez con muchos entrenadores, cada vez que veían que renovaba, que seguía aquí, como Ancelotti con mucha experiencia, me decían que hay que saber elegir el momento de salir, de salir de tu propio club", afirmó en rueda de prensa.

El técnico de los vascos compareció por última vez como preparador de la Real este sábado en el Santiago Bernabéu, tras la derrota 2-0. "He estirado bastante, a todos los niveles y estamentos, he elegido superbien el momento, me ha dado tiempo a disfrutar las últimas semanas. Teníamos el objetivo de la Europa League, pero nos ha permitido poder disfrutar de mi despedida, de la de muchos compañeros, es mérito de mucha gente", dijo.

"Si sales conmigo de noche igual no me ves tan serio. Es verdad que el cariño que he recibido en casa, la despedida lo dice todo, pero que he sentido mucho cariño fuera de San Sebastián, de rivales. Eso llena, no ha todos, pero parece que no caigo tan mal. La trayectoria deportiva marca pero también como persona, intento ser yo mismo. Feliz y con pena también, son ocho temporadas con el equipo", añadió.

Alguacil se paró a pensar la cantidad de "cosas" que pudo "vivir con estos jugadores". "Se lo debo todo. He dejado a mi familia de lado por ellos, es lo que me llevo, el cariño de todos los jugadores. Que me recuerden como lo que he sido, un aficionado más de la Real. Aunque a mí familia no le gusta la imagen de la bufanda, ese es el mejor recuerdo, de lo que yo he sentido desde el inicio. No hay nada más grande que hacer feliz a tu gente", terminó.