Alguacil: "En las semifinales de Copa estamos los cuatro grandes de la Liga"

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, aseguró este martes que los cuatro equipos que disputan las semifinales de la Copa del Rey-MAPFRE son "los cuatro grandes de la Liga Española" y que el conjunto donostiarra se encuentra en "un momento histórico" en plena lucha por el título copero y clasificado para los octavos de final de la Liga Europa.

"Estoy contento porque estamos en las semifinales los tres grandes de la Liga Española y nosotros, es decir, los cuatro grandes. Jugamos en casa con nuestros aficionados contra, seguramente, el mejor equipo en estos momentos del mundo, una semifinal superpotente, la mejor que podíamos tener", dijo el entrenador guipuzcoano en la rueda de prensa previa al encuentro de semifinales de Copa del Rey-MAPFRE de este miércoles ante el Real Madrid.

La Real Sociedad en su estadio ha conseguido empatar al Atlético de Madrid y ganar al FC Barcelona, solo "de los tres grandes" el Real Madrid salió con los tres puntos, aunque el partido de este miércoles será "totalmente diferente". "No hay dos partidos iguales y el contexto es diferente; es eliminatoria, semifinal. Tanto ellos como nosotros venimos de donde venimos", manifestó.

Para Alguacil, sería una gran noticia llegar con la eliminatoria viva al Santiago Bernabéu para la vuelta: "Quiere decir que hemos competido el partido de mañana", a pesar del buen nivel en el que llega el Real Madrid. "Ellos han demostrado, además, contra un todopoderoso como el Manchester y el Champions, del nivel en el que están. Y por eso he dicho que lo normal es que si ellos tienen ese nivel, es muy difícil competir. Vamos a hacer todo lo posible para que no puedan demostrar ese nivel que han ofrecido hace muy poco", afirmó.

"Habrá momentos para todo durante el partido. Va a haber momentos en los que incluso aunque queramos, ellos nos van a hundir y nos va a tocar juntarnos y replegarnos. Igual que en el balón parado, sabemos que ellos son muy poderosos, pero no solo en el balón parado. Ellos tienen tanto nivel y tanta capacidad para poder generar ocasiones tanto ante equipos replegados como ante equipos que van a apretar arriba. Lo que pasa es que hay que hacerlo todo muy bien porque en cuanto te despistas un minuto, este tipo de equipos te matan", aseveró.

El técnico vasco recordó que de eliminar al Real Madrid no sería "la primera vez" haciendo alusión a los cuartos de final coperos de la temporada 2019-2020, cuando vencieron al conjunto blanco en el Bernabéu (3-4). "Con el máximo respeto, en nuestra mente está competir la eliminatoria sabiendo que son el mejor equipo del mundo, que tienen al mejor entrenador del mundo y que si ellos tienen un día bueno, lo normal es que perdamos", apuntó.

Ante un posible desinterés del equipo madridista sobre la competición copera, Alguacil aseguró que el Real Madrid es un equipo "grande porque compite a muerte en todas las competiciones" por lo que no tiene duda que "le dan mucha importancia a jugar una final de Copa del Rey y ganarla".

Para el técnico guipuzcoano serán las terceras semifinales de Copa del Rey y se muestra "contento" ante este tipo de partidos que se extiende al fin de semana donde se enfrentan al Barcelona. "Es un momento histórico dentro del club porque si vosotros tiráis de la hemeroteca, pocas veces vamos a poder enfrentarnos a semejantes equipos y jugándonos lo que nos jugamos", afirmó.

"Es decir, mañana en las semifinales junto al Real Madrid; el domingo contra el Barcelona, peleando por la Europa; y después Manchester, Sevilla, Manchester. Es una auténtica locura, pero es lo que queremos y lo que tenemos que hacer es disfrutar de este momento compitiéndolo", agregó.

Para este partido, Alguacil confirmó que tanto Nayef Aguerd como Luka Sucic estarán en la convocatoria porque "han evolucionado muy bien". "Luka está totalmente recuperado y dice que está para jugar. Y Nayef, aunque hoy no lo hayáis visto, también me está diciendo que mañana va a poder estar. Entonces hoy, por precaución, hemos decidido que no saliera, pero en un principio, tanto uno como otro, podrían estar perfectamente mañana en la alineación titular", destacó.

Quien no podrá estar será Arsen Zakharyan que sufrió una lesión en el músculo recto femoral derecho durante el partido ante el CD Leganés del pasado domingo. El ruso será una baja sensible para la Real Sociedad porque venía de hacer "un grandísimo esfuerzo para recuperarse de la lesión del tobillo" que le apartó al inicio de temporada.

"Creo que nos hubiera ayudado mucho en estos momentos en los que tenemos tantos partidos, pero sobre todo por él. Te da pena porque es un chico que lo ha pasado mal desde que ha venido, ha tenido varias cositas y esta última que ha sido creo que una lesión importante", concluyó.