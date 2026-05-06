Almeida: "La UEFA puso toda la maquinaria para que el Atlético de Madrid no pasara a la final de la Champions"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante la presentación de las Fiestas de San Isidro 2026, en el Museo de Historia de Madrid, a 4 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, expresó este miércoles que la UEFA "puso toda la maquinaria para que el Atlético de Madrid no pasara" a la final de la Liga de Campeones, después de caer por 1-0 en la vuelta de las semifinales ante el Arsenal, porque cree que el organismo europeo "no quería" que los rojiblancos se disputaran en título en la final de Budapest (Hungría) del próximo 30 de mayo.

"Cuando vi el sorteo, pensé que nos tocó el Arsenal y me equivoqué, nos tocó jugar contra la UEFA, y la UEFA ha dejado claro que no quería que el Atlético de Madrid estuviera en la final de la Champions. Es incomprensible que pusiera un árbitro alemán cuando España y Alemania se están jugando la quinta plaza de la Champions", dijo en una rueda de prensa en el Palacio de Cibeles.

Seguidor rojiblanco confeso, el regidor de la ciudad cree que en el 1-0 entre el Arsenal y Atlético de Madrid, que acabó con los de Diego Ablo Simeone eliminados de la Champions en semifinales, "hubo jugadas que obedecen a una voluntad predeterminada y dirigida a perjudicar al Atlético de Madrid", apuntó.

"Es incomprensible que no haya una sola toma del fuera de juego de Giuliano (Simeone) cuando es un penalti clarísimo. Hemos visto posteriormente en redes sociales que no era fuera de juego y que salió de su campo. No era fuera de juego y no quisieron reconocerlo", valoró sobre una jugada con el argentino siendo empujado por el defensa italiano del Arsenal Calafiori, después de que el linier levantar el banderín.

Además, Almeida opinó que "el penalti a Griezmann es clamoroso", en una acción en la que el colegiado, el alemán Daniel Siebert, señaló falta previa de Marc Pubill. "El árbitro pita una vez que Griezmann cae, la falta de Pubill no existe", comentó. "Y ya lo del descuento es la constatación clara de que el árbitro quería que ese partido acabara lo antes posible y que el Arsenal fuera a Budapest y no fuera el Atlético de Madrid", zanjó.

"Los atléticos estamos orgullosos de nuestro equipo, porque compitió no contra el Arsenal, sino contra la UEFA. Y al Arsenal le puedes ganar a 180 minutos, pero a la UEFA no, la UEFA puso toda la maquinaria para que el Atlético no pasara ese partido y el árbitro fue el ejecutor de esa voluntad. Hay una intencionalidad. A la UEFA no la hemos podido ganar y era imposible ganarla", concluyó.