Archivo - Jugadores de la UD Almería celebran un triunfo en el Nuevo Arcángel de Córdoba. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La UD Almería afronta este domingo un nuevo reto para defender el liderato ante la visita del Real Sporting, en una jornada 16 de LaLiga Hypermotion en la que el CD Castellón, segundo clasificado, tendrá que medirse horas antes al RCD Mallorca a domicilio con el objetivo de seguir presionando a los rojiblancos.

El UD Almería Stadium será el escenario en el que el conjunto local tratará de seguir a velocidad crucero para mantenerse líder de la Segunda División ante la inminente presión del conjunto 'orellut'. Y es que los de García Pimienta, invictos en su feudo, anhelan el regreso a la máxima categoría por la vía rápida, después de que el curso pasado cayeran en la final del 'playoff' de ascenso.

Pero antes, deberán prolongar su buena dinámica, con tres victorias consecutivas, la última de ellas ante la AD Ceuta (2-3), y alcanzar los 10 encuentros seguidos sin perder. Enfrente estará un Real Sporting que se ha deshinchado con las últimas dos derrotas y un empate, aunque, pese a sumar solo un punto de nueve, no se ha descolgado de los puestos de 'playoff', pues se mantiene décimo (23 puntos) a un punto del RCD Mallorca (24), sexto en la tabla.

Sin embargo, los bermellones querrán afianzarse en la zona de promoción y convertir en un triunfo los empates obtenidos en las dos anteriores fechas, contra el CD Tenerife (0-0) y Córdoba (3-3). Pero ese objetivo no será tarea fácil, ya que recibirán al CD Castellón, alternativa seria al gran momento del Almería tras imponerse en casa al CD Eldense (2-0) y sumar ya 33 puntos, solo 2 menos que el líder.

Ahora encara su compromiso en la isla con la intención de presionar al Almería en la pelea por la primera plaza, respaldado por su bagaje como visitante, con solo una derrota en sus ocho salidas. Y es que el cuadro de Pablo Hernández vive el mejor estado de forma de la competición en las últimas cinco jornadas, en las que ha sumado 13 de los 15 puntos disputados.

Pese a que el Girona FC tenga una desventaja de seis puntos respecto a las dos primeras plazas, parece haber olvidado los dos tropiezos sufridos con la segunda victoria consecutiva frente al Real Oviedo (1-2) y SD Eibar (2-1). Ahora, visitará a un CD Eldense que buscará como mínimo mantener la distancia de seguridad con el descenso.

El conjunto catalán no debe aflojar el ritmo de competición cuando está inmerso en una lucha a tres, empatado a 27 puntos con Granada CF y Burgos CF. A los nazaríes, que empataron en el duro feudo del Sabadell, se les presenta una buena ocasión para tornar a la tercera posición ante un AD Ceuta colista que quiere frenar su caída vertiginosa, ya que no suman desde la séptima jornada.

Por su parte, el equipo de 'El Plantío' no tendrá un enfrentamiento sencillo ante una SD Eibar que no está pasando por su mejor momento -fuera de la promoción-, con tres derrotas y tres empates seguidos, pero que en Ipurua no pierde desde la primera jornada a mediados de agosto. Por ello, los blanquinegros buscan hincar el diente en el feudo 'armero' para empezar a mejorar sus resultados como visitantes, con solo 7 puntos en 6 partidos a domicilio.

--PROGRAMA DE LA JORNADA 16 DE LALIGA HYPERMOTION

-Viernes 27 noviembre

CD Leganés - CE Sabadell 20.30 horas.

-Sábado 28 noviembre

Las Palmas - FC Andorra14.00 horas.

CD Eldense - Girona FC 16.15 horas.

Albacete Balompié - CD Tenerife 16.15 horas.

SD Eibar - Burgos CF18.30 horas.

Real Valladolid - Real Sociedad B 21.00 horas.

-Domingo 29 noviembre

Granada CF - AD Ceuta 14.00 horas.

RCD Mallorca - CD Castellón 16.15 horas.

Cádiz CF - Córdoba CF 18.30 horas.

UD Almería - Real Sporting21.00 horas.

-Lunes 30 noviembre

Real Oviedo - RC Celta B 20.30 horas.