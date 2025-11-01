El Almería escala por el ascenso directo y el Burgos se postula en Leganés

MADRID 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La UD Almería doblegó (3-1) con autoridad al Eibar este sábado para colocarse segundo en la jornada 12 de LaLiga Hypermotion, mientras que el Burgos remontó (1-2) al Leganés para entrar en las quinielas de los puestos de ascenso directo.

El equipo andaluz barrió al vasco con los goles en el primer tiempo de Sergio Arribas, Álex Muñoz y Adrián Embarba. El partido quedó resuelto en el feudo almeriense y los vascos solo pudieron maquillar con Anaitz Arbilla otro mal partido lejos de casa. Los rojiblancos sumaron 22 puntos, a tres del líder Racing.

El Burgos, con 21, dio un paso al frente con su tercera victoria seguida. Fer Niño y Atienza, en el descuento del primer tiempo, dieron la vuelta al tempranero 1-0 de Álex Millán para un Leganés que volvió a fallar en Butarque. Tercera jornada de las últimas cuatro sin ganar para un 'Lega' que ve alejarse el 'Top 6'.

Del mismo modo, el Albacete remontó (2-1) al Huesca en el Carlos Belmonte gracias a un doblete de Antonio Puertas en el segundo tiempo. El equipo manchego se quedó con suspense un duelo por alejar la zona baja, que aprieta ahora más a un Huesca con solo una victoria en los últimos seis partidos.

También respiró por abajo la Cultural Leonesa, aprovechando su idilio con el Reino de León, en un trabajado derbi contra el Mirandés (3-2). Lucas Costa hizo el tanto de la victoria local en el minuto 89, dejando en nada el doblete de Carlos Fernández, que no evitó la mala dinámica de un Mirandés segundo por la cola.

--RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA 12 DE LALIGA HYPERMOTION.

Viernes 30.

Real Racing Club - Real Sociedad B 1-0.

Sábado 31.

Cultural y Deportiva Leonesa - CD Mirándes 3-2.

Albacete BP - SD Huesca 2-1.

CD Leganés - Burgos CF 1-2.

UD Almería - SD Eibar 3-1.

Domingo 1.

FC Andorra - Cádiz CF 14.00 horas.

Córdoba CF - AD Ceuta 16.15 horas.

Real Sporting - UD Las Palmas 16.15 horas.

CD Castellón - Málaga CF 18.30 horas.

Real Zaragoza - RC Deportivo 21.00 horas.

Lunes 2.

Real Valladolid CF - Granada CF 20.30 horas.