El Almería quiere asaltar el liderato en Girona en una jornada de luto y recuerdo

Archivo - El jugador de la UD Almería Stefan Dzodic. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Almería visita este domingo Montilivi para medirse al Girona (16.15 horas), en la jornada 13 de LaLiga Hypermotion, con el objetivo de ganar en uno de los campos más complicados de la categoría y asaltar el liderato, hasta ahora en manos del Castellón, que no disputará su partido ante el Eibar este fin de semana tras solicitar un aplazamiento por la muerte del delantero Jesús De Miguel.

La jornada 13 de LaLiga Hypermotion viene marcada por el fallecimiento del delantero del Tenerife Jesús De Miguel el pasado martes. Una trágica noticia que ha alterado parte de la fecha, llevando a la suspensión al Castellón - Eibar, Andorra - Mallorca y Granada - Tenerife, es decir, los duelos de los equipos afectados directamente --el madrileño estuvo tres temporadas en Castellón--.

Así, el Almería, segundo clasificado, tendrá la opción de colocarse líder este domingo si logra ganar en Montilivi al Girona. Los indálicos necesitan reencontrarse con el triunfo tras dos semanas consecutivas sin pasar del empate, y no lo tendrán sencillo en uno de los campos más complicados de la categoría. Y es que los gironís solo han perdido uno de los siete partidos que han disputado como locales --cuatro victorias-- y encadenan dos triunfos ante su público. Además, los dos últimos duelos del Almería en Montilivi acabaron en goleada (5-2 y 6-2).

El sábado, el encargado de abrir la jornada será el Burgos frente al Celta B en El Plantío. Los burgaleses quieren regresar a los puestos de 'palyoffs' y para ello tendrán que derrotar al filial vigués, que no gana desde la jornada 9 y en encadena tres derrotas consecutivas a domicilio. Además, el Burgos ha ganado en sus últimos cinco duelos al Celta B, ante el que nunca ha perdido --cinco victorias y un empate--.

Unas horas más tarde de que el balón eche a rodar en Burgos, entrará en escena el Real Oviedo en Cádiz. Los carbayones han perdido comba con respecto al Top 6 después de sumar un punto en las últimas dos jornadas, y una victoria permitiría volver a la pelea por el 'playoffs'. Enfrente tendrá a un necesitado Cádiz al que le urge sumar los tres puntos si quiere acabar la jornada fuera de los puestos de descenso.

Ya el domingo, Las Palmas quieren confirmar su mejoría desde el cambio en el banquillo encadenando su tercer triunfo consecutivo en Liga frente al Eldense. Tres puntos que serían clave para ganar regularidad como locales, donde sólo han ganado dos de los seis encuentros que ha disputado. Por su parte, el Eldense querrá poner fin a dos derrotas seguidas que lo han vuelto a precipitar a la zona baja de la tabla.

Y el último aspirante al ascenso en jugar será el Real Sporting. Los asturianos, sextos, recibirán en El Molinón al Real Valladolid en busca de confirmar su paso adelante desde la derrota en el derbi ante el Oviedo. Y es que los de Nicolás Larcamón han sumado 12 de 15 puntos posibles desde entonces, y el triunfo les aseguraría mantenerse en puestos de 'playoffs', así como la posibilidad de acabar terceros la jornada.

PROGRAMA DE LA JORNADA 13 DE LALIGA HYPERMOTION

Sábado 7.

Burgos - Celta B14.00 horas.

Cádiz - Real Oviedo16.15 horas.

Córdoba - AD Ceuta18.30 horas.

Leganés - Albacete18.30 horas.

Domingo 8.

Girona - Almería16.15 horas.

Las Palmas - Eldense18.30 horas.

Real Sporting - Real Valladolid18.30 horas.

Lunes 9.

Sabadell - Real Sociedad B20.30 horas.

Aplazados.

Castellón - Eibar.

Granada - Tenerife.

Andorra - Mallorca.