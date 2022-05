El Almería quiere celebrar el ascenso en casa y el Eibar jugará pendiente del Valladolid

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Almería buscará este sábado el ascenso de forma directa a la Liga Santander ante el Alcorcón, equipo ya descendido a la Primera RFEF, en un partido que disputará en el estadio de los Juegos Mediterráneos y donde no depende de nadie, mientras que el Eibar hará lo propio a expensas del Real Valladolid en la penúltima jornada de Segunda.

El conjunto de Rubi tiene todas las papeletas para celebrar el ascenso este sábado ante su público y después de un sprint final sobresaliente. Los andaluces tan solo necesitan un triunfo sin depender de otro resultado ni carambola. Su rival, que intentará aguar la fiesta, sólo se juega la honra en estas dos últimas jornadas.

Por su parte, el Eibar juega contra el Tenerife en Ipurua, donde demuestra una fiabilidad incuestionable, y buscará el mismo objetivo que el Almería aunque en esta ocasión dependerá del Valladolid. Un triunfo de los armeros y una derrota o empate de los pucelanos propiciaría el regreso de los rojiblancos a Primera.

Enfrente estará un Tenerife que querrá levantarse del revolcón sufrido ante el Málaga y consolidar así su puesto de 'playoff'. De hecho, todo lo que sea sumar -en función del resto de perseguidores- podría suponer la clasificación para la promoción a la Liga Santander.

Sin embargo, el Eibar no sólo depende de ganar al 'Tete', sino que estará con un ojo al Pucela. El Valladolid no dará su brazo a torcer en un final que se le ha atragantado algunas jornadas pero al que llega con opciones de lograr -todavía- ese billete directo. Los de Pacheta no puede fallar en su visita al Ibiza de Paco Jémez.

Además, en el resto de la jornada unificada, la Ponferradina apurará sus opciones de 'playoff' ante un Leganés que no se juega nada, mientras que Las Palmas -con la misma meta- recibe en casa a un Oviedo que está dispuesto a todo en este final de campeonato. Los asturianos son quintos y no quieren dar cancha a sus perseguidores.

--PROGRAMA DE LA JORNADA 41.

-Viernes 20.

Zaragoza - Lugo 21.00.

-Sábado 21.

Cartagena - Amorebieta 20.00.

Fuenlabrada - Sporting 20.00.

Huesca - Real Sociedad B 20.00.

Málaga - Burgos 20.00.

Almería - Alcorcón 22.00.

Eibar - Tenerife 22.00.

Girona - Mirandés 22.00.

Ibiza - Valladolid 22.00.

Las Palmas - Oviedo 22.00.

Ponferradina - Leganés 22.00.