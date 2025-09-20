El Almería reacciona contra el Sporting y Las Palmas pilla ritmo en Butarque

MADRID 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La UD Almería remontó (2-1) al Sporting de Gijón este sábado en la jornada seis de LaLiga Hypermotion, mientras que la UD Las Palmas enlazó dos victorias al superar (0-1) a domicilio al CD Leganés.

El cuadro andaluz salió de un bache de tres jornadas sin ganar y pasó el lastre a un Sporting con tres derrotas seguidas, a pesar de que los asturianos se fueron al descanso con el 0-1 de Gaspar Campos. En el segundo tiempo todo cambió, con una segunda amarilla protestada por los visitantes a Guillermo Rosas.

Con uno más, el Almería encontró la remontada con Adrián Embarba y Sergio Arribas, y ya en los últimos minutos, también Alex Corredera fue expulsado en un Sporting que vio esfumarse una reacción en la tabla que sí lograron los locales.

Por su parte, Las Palmas tiró de su hombre gol en lo que va de campaña, Ale García, para hacer el gol que decidió el encuentro en Butarque. El conjunto 'pepinero' fue mejor en el primer tiempo, con varias llegadas a la meta rival, pero en el segundo, Luis García encontró una buena reacción con la entrada de Jonathan Viera.

El gol amarillo vino acompañado ocho minutos después de la expulsión de Seydouba Cissé en los madrileños. Así, los canarios sacaron la victoria para empezar a mirar arriba en la tabla, con 11 puntos, mientras el 'Lega', que se queda en siete, encajó su primera derrota de la temporada.

Además, el Castellón levantó la cabeza con Pablo Hernández en su banquillo y logró el primer triunfo a costa de la Cultural Leonesa (1-3). El cuadro castellano vio enfriarse ante su público el momento álgido que traía de su goleada al Racing de Santander, ante el fuerte inicio del Castellón, 0-2 en diez minutos.

La 'Cultu' quiso reaccionar tras el descanso pero le faltó acierto, hasta que Manu Justo marcó con tiempo para dar emoción al partido. A diez minutos del final, Kenneth Mamah logró el 1-3 para los visitantes, y el cuadro local se quedó además con uno menos.

Mientras, dos equipos con ganas de estar en la pelea, el Andorra, fuerte en casa, y el Mirandés, luchador a domicilio, se anularon en un buen encuentro que se saldó en tablas (1-1), con los goles en el primer tiempo de Villahermosa y Carlos Fernández.

--RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA 6 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Viernes.

Deportivo de la Coruña - SD Huesca 4-0.

-Sábado.

Cultural Leonesa - CD Castellón 1-3.

CD Leganés - UD Las Palmas 0-1

FC Andorra - CD Mirandés 1-1.

UD Almería - Real Sporting 2-1.

-Domingo.

AD Ceuta - Real Zaragoza 14.00 horas.

Albacete Balompié - Real Valladolid 16.15 horas.

SD Eibar - Real Sociedad B 18.30 horas.

Málaga CF - Cádiz CF 18.30 horas.

Córdoba CF - Real Racing Club 21.00 horas.

-Lunes.

Burgos CF - Granada CF 20.30 horas.