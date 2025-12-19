Almeyda: "El partido que tiene que hacer el Sevilla en el Bernabéu es el que no ha hecho desde el 2008"

Archivo - El entrenador del Sevilla FC, Matías Almeyda, durante un encuentro. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Sevilla FC, Matías Almeyda, dejó claro este viernes que para que su equipo pueda sacar algo positivo del Santiago Bernabéu, debe hacer "el partido que no ha hecho desde el 2008", año de la última victoria sevillista en el feudo blanco; mientras que, por otro lado, defendió al técnico madridista, Xabi Alonso, porque "le ha dado mucho" a su club.

"El partido que tiene que hacer el Sevilla es el que no ha hecho desde el 2008 hasta la fecha. Sabemos que es sumamente difícil por las virtudes del rival colectivas e individuales, pero tenemos que pensar de qué manera podemos neutralizar esa potencia ofensiva a nivel mundial que tienen ellos. Entonces, estamos hablando de un partido sumamente difícil", reconoció el técnico argentino en la rueda de prensa previa al encuentro liguero ante el Real Madrid.

Algo que tendrá que solucionar el equipo sevillista para plantarle cara al Real Madrid serán los errores no forzados. "Los errores quedan muy claros cuando terminan en una acción de gol", afirmó Almeyda, aunque salió en defensa de sus jugadores. "Constantemente hay errores porque es fútbol y hay acciones que se definen en milésimas de segundos. Somos un grupo y los grupos se 'bancan' (animan) en las buenas, en las regulares y en las no tan buenas", aseveró.

Para el preparador del conjunto hispalense, el FC Barcelona tiene un "estilo diferente de fútbol" comparado con el Real Madrid, por lo que no planteará el partido de la misma manera que lo hizo a principios de octubre cuando goleó 4-1 en casa al conjunto de Hansi Flick. "No va a ser el mismo partido ni en la parte ofensiva ni en fase defensiva. Veremos de qué manera podemos frenar esos pedazos de jugadores que tienen", subrayó.

"Si tenemos jugadores más rápidos que los defensores de ellos se juega de una manera, si tenemos jugadores en el juego aéreo en fase ofensiva podemos jugar de una manera, si tenemos mucha dinámica en la mitad de la cancha se puede jugar de otra manera y eso lo sabe el vestuario", prosiguió al respecto.

Además, el entrenador argentino defendió al técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, de las críticas que está recibiendo en las últimas semanas porque está "del lado de los entrenadores si son correctos". "Siempre voy a defender a un colega, a muerte, sé lo que sufrimos y aguantamos, no importa en el banquillo que esté sentado, siempre duele cuando las cosas no salen y nos preparamos para ganar. Le ha dado mucho al Real Madrid y merece mis respetos", expresó.

Preguntado sobre la posibilidad de que Kylian Mbappé pueda superar la cifra de goles anotados en un año natural que ostenta el portugués Cristiano Ronaldo -necesita dos más-, Almeyda espera que "no lo cumpla", aunque es conocedor del potencial del equipo blanco. "Estamos hablando que el equipo que vamos a enfrentar, para mi modo de ver el fútbol, tiene a los tres mejores jugadores del mundo actuales: Vinícius, Mbappé y Bellingham", señaló.

"Cuando te enfrentas a los tres mejores del mundo, no sé qué medicina se usa porque están en la élite constantemente. Intentaremos, con nuestras armas, bloquearlos de algún lugar, sabiendo que son esa especie de jugadores que siempre sacan algo de inventiva, tienen arte. Son diferentes", comentó.

Por ello, el entrenador sevillista apela a que necesita de todo su equipo "para defender, presionar, atacar y soportar los momentos de dificultad". "De verdad, necesitamos de todos", sentenció de un encuentro para el que podría recuperar a Marcao, Orjan Nyland y Kike Salas. "El jueves estuvieron con el grupo y están dentro de la convocatoria de jugadores que van a viajar", concluyó.