Álvaro Carreras admite un "incidente con un compañero": "Es un asunto puntual sin relevancia que está zanjado"

Archivo - El lateral español Álvaro Carreras (Real Madrid CF), en un calentamiento ante de enfrentarse a la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El lateral izquierdo español del Real Madrid Álvaro Carreras admitió que tuvo un "incidente con un compañero", el cual fue "un asunto puntual sin relevancia que ya está zanjado", al mismo tiempo que defendió que su "compromiso" con el club y con los entrenadores "ha sido íntegro desde el primer día", después de "ciertas insinuaciones y comentarios que no se corresponden con la realidad".

"En los últimos días, han surgido ciertas insinuaciones y comentarios sobre mi persona que no se corresponden con la realidad. Mi compromiso con este club y con los entrenadores que he tenido ha sido íntegro desde el primer día, y así lo va a seguir siendo", escribió el jugador en sus redes sociales.

El futbolista gallego, de 23 años, fue noticia esta semana por unas imágenes en las que salía sonriendo cuando el técnico del conjunto madridista, Álvaro Arbeloa, eligió a Fran García, también lateral izquierdo, como sustituto del francés Ferland Mendy, lesionado en los primeros minutos del duelo de este domingo ante el RCD Espanyol en LaLiga EA Sports.

"Desde que volví, siempre he trabajado con la máxima profesionalidad, respeto y dedicación. He luchado muy duro para cumplir mi sueño de volver a casa", añadió Carreras en su comunicado.

Un texto en el que confirmó que tuvo un "incidente con un compañero". "Se trata de un asunto puntual sin relevancia que ya está zanjado. Mi relación con todo el equipo es muy buena. ¡Hala Madrid!", concluyó el gallego, después de que varias informaciones hablaran de un encontronazo entre Carreras y el central alemán Antonio Rüdiger.