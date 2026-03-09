Álvaro Carreras, baja en el Real Madrid por una lesión muscular en el gemelo

Archivo - El lateral del Real Madrid Álvaro Carreras, ante el Athletic Club en LaLiga EA Sports 2025-26. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El lateral español Álvaro Carreras sufre una lesión muscular en el gemelo de la pierna derecha y es baja en el Real Madrid para recibir al Manchester City en la ida de los octavos de final de la Champions, este miércoles (21.00) en el Santiago Bernabéu.

"Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Álvaro Carreras por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el gemelo de la pierna derecha", avanzó un comunicado de la entidad.

El lateral gallego queda "pendiente de evolución", aunque será baja para el encuentro de este miércoles ante el Manchester City de la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones y, presumiblemente, no llegaría para el duelo de LaLiga EA Sports de este sábado frente al Elche CF.

Así, el técnico del conjunto merengue, Álvaro Arbeloa, que también tiene las bajas de Kylian Mbappé, Rodrygo Goes, David Alaba, Jude Bellingham, Dani Ceballos y Éder Militao, tendrá que elegir para el carril izquierdo entre Ferland Mendy, que ya fue titular en Balaídos el viernes por primera vez desde la Supercopa de España el 8 de enero, y Fran García, que apenas ha jugado un minuto en los últimos 10 encuentros.