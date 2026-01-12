Álvaro Lemos deja el Real Oviedo - REAL OVIEDO

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El lateral Álvaro Lemos deja el Real Oviedo después de una temporada y media vistiendo la camiseta azul, ha anunciado este lunes el club asturiano.

"El Real Oviedo y Álvaro Lemos finalizan la etapa que vinculaba a ambos, por lo que el futbolista deja de pertenecer al club", informó la entidad. "El jugador se encontraba ejercitándose en las instalaciones de El Requexón durante el proceso de recuperación de la lesión que le ha mantenido apartado de los terrenos de juego, etapa que ahora llega a su fin", añadió.

El gallego recaló en el club en el verano de 2024, con el equipo en Segunda División, y celebró el ascenso a la máxima categoría a pesar de la grave lesión de rodilla que sufrió en marzo de 2025 y por la que tuvo que pasar por quirófano.

"El Real Oviedo quiere agradecer a Álvaro Lemos su profesionalidad, compromiso y predisposición durante este tiempo, y le desea la mayor de las suertes en sus próximos retos personales y profesionales", finalizó.