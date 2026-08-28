Álvaro Morata, fichaje bomba del CD Leganés

Archivo - Álvaro Morata - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El CD Leganés anunció este viernes el fichaje del delantero internacional español Álvaro Morata, por una temporada en calidad de cedido por el Como 1907 italiano, un sorprendente movimiento para el conjunto de LaLiga Hypermotion.

"El C.D. Leganés ha llegado a un acuerdo con el Como 1907 para la cesión por una temporada del delantero Álvaro Borja Morata Martín, de 33 años. El internacional español, capitán de nuestra selección en la Eurocopa 2024 ganada por España, jugará a préstamo esta campaña en el club pepinero, con una opción de compra al término de la misma", informó el equipo del sur de Madrid.

Los rumores de los últimos días sobre la posibilidad del fichaje bomba de este verano en Butarque se confirmaron con la contratación de Morata, jugador que ha ganado más de 20 títulos y que vuelve a la liga española, después de jugar en el Real Madrid y el Atlético, para ayudar al 'Lega' a optar al ascenso a Primera División.

El madrileño debutó como futbolista profesional en el conjunto blanco, después de formarse en la cantera, hasta hacerse con ficha del primer equipo en la temporada 2013/14, en la que conseguiría la Copa del Rey y la Liga de Campeones como sus primeros trofeos. Al término de esa campaña, Morata firmó por la Juventus de Turín.

Tras regresar al conjunto blanco en 2016 y lograr su segunda Champions, al año siguiente inició una nueva etapa en el Chelsea. En enero de 2019, el internacional español regresó a la Liga con el Atlético de Madrid, aunque estuvo cedido en la Juventus. De vuelta al equipo rojiblanco, jugó dos temporadas más hasta irse al Milan.

El madrileño desveló la depresión y los problemas que tuvo durante esa etapa, que estuvieron cerca de hacerle renunciar a la Eurocopa de 2024, donde España se proclamó campeona. Con el conjunto rossonero disputó la primera vuelta de aquella temporada, pasando posteriormente al Galatasaray turco. Su última experiencia, el pasado curso, fue en el Como 1907, conjunto al que ayudó a clasificarse para la próxima edición de la Liga de Campeones.

Morata es el cuarto máximo goleador de la historia del combinado nacional (37 goles), campeón también de la Liga de Naciones 2023 y, en categorías inferiores, campeón de Europa Sub-19 y Sub-21. "El atacante madrileño se incorporará de inmediato a los entrenamientos a las órdenes de Rubén Albés", añade el conjunto 'pepinero'.