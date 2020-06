Amazon Prime Video anuncia la vuelta de Six Dreams en 2020

La segunda temporada de Six Dreams se adentrará en LaLiga con la participación de Santi Cazorla y Aritz Aduriz, entre otros

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La docuserie Six Dreams sobre la Liga española de fútbol, premiada con dos Emmys, regresará en este 2020 en una nueva temporada a la plataforma de contenidos Amazon Prime Video para documentar la vida de seis personalidades de LaLiga, entre ellas los jugadores Aritz Aduriz y Santi Cazorla, anunció este lunes Amazon Prime Video.

En esta temporada se brindará acceso a cómo los protagonistas afrontan y superan el reto de seguir con sus vidas, y con el fútbol, haciendo que sus vivencias sean especialmente reveladoras, sentidas e históricas.

Los nuevos episodios de Six Dreams, producida por The Mediapro Studio, siguen a tres jugadores durante la temporada 2019-20: Borja Iglesias, del Real Betis, Aritz Aduriz, del Athletic Club; y Santi Cazorla, del Villarreal CF; un entrenador: Paco López, del Levante UD; Clemente Villaverde, gerente general en el Atlético de Madrid, que es reemplazado a mitad de temporada por Fernando Fariza, director de operaciones y explotación; y Maheta Molango, consejero delegado en RCD Mallorca, sustituido a mitad de temporada por Javier Recio, director deportivo en el RCD Mallorca.

Al explorar los roles y las relaciones de los individuos en cada club, cada episodio de 50 minutos presenta una historia diferente que descubre lo que se necesita para triunfar en una de las mejores ligas del mundo.

"Six Dreams tuvo una excelente respuesta de nuestros miembros Prime y recibió dos premios Emmy internacionales como testimonio de su éxito. Nos complace ofrecer una nueva temporada que continuará mostrando historias únicas de LaLiga y nos ayudará a conocer en profundidad cómo ha evolucionado esta temporada dentro y fuera del campo", ha declarado Ricardo Cabornero, responsable de contenidos en España de

Prime Video.

Para el presidente de LaLiga, Javier Tebas, Six Dreams es un "excelente vehículo para contribuir aún más a la expansión del fútbol español y de la marca de LaLiga y sus clubes por todo el mundo". "Gracias al toque personal que distingue a esta serie, que ya ha demostrado su éxito y su interés con la excelente repercusión de su la primera entrega y con la que estamos encantados de colaborar junto a Amazon Prime Video y The Mediapro Studio", añadió Tebas.

La Directora Corporativa y de TV de The Mediapro Studio, Laura Fernández Espeso, destacó que es una serie sobre fútbol, donde los verdaderos protagonistas "son las personas y sus vivencias". "En The Mediapro Studio apostamos por formatos novedosos como éste, donde el público puede identificarse con sus protagonistas y ver todo lo que pasa antes, durante y después de en una jornada de LaLiga, contado desde dentro por sus propios implicados", comentó Fernández Espeso.

Producida por The Mediapro Studio y LaLiga, y dirigida por Justin Webster en exclusiva para Amazon Prime Video, la primera temporada de la serie ha sido un éxito en todos los países y territorios en los que se ha emitido y ha recibido dos premios Emmy al Mejor Espectáculo de Entretenimiento en Español y al Mejor Diseño Gráfico.

La segunda temporada de Six Dreams se unirá a la selección de contenido deportivo disponible en Amazon Prime Video, incluyendo las docuseries Amazon Original 'El Corazón de Sergio Ramos', 'Six Dreams' y 'All or Nothing', así como los próximos lanzamientos que incluyen el documental sobre la carrera del exfutbolista del Atlético de Madrid Fernando Torres y 'Fernando', una representación personal e íntima del bicampeón mundial de Fórmula 1 Fernando Alonso.