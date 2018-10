Análisis línea por línea del Clásico

Publicado 28/10/2018 10:34:12 CET

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Clásico entre Barcelona y Real Madrid se juega este domingo (16.15 horas) en el Camp Nou, un partido al que parece que los azulgrana llegan en mejor forma, líderes en liga y 'Champions', pero tienen la baja sensible de Leo Messi, mientras que los blancos no atraviesan su mejor momento, con un juego que no convence y un Lopetegui en la cuerda floja que se la juega en uno de los partidos más importantes de toda la temporada. Por ello, analizamos línea por línea a los dos grandes de LaLiga.

1. PORTERÍA.

Quizá, la mayor diferencia entre ambos equipos esté bajo palos viendo el nivel de ambos porteros en los últimos partidos. Ter Stegen atraviesa un gran momento moral y de forma, así lo demostró su exhibición en la victoria de los de Valverde ante el Sevilla (4-2), exponiendo todas sus virtudes. Tapando bien en el uno contra uno, 'palomitas' por arriba, seguridad con los pies y un poderío físico que le permite llegar a casi todos los balones.

Por su parte, si no hay sorpresas y Lopetegui mantiene la política de rotar, la portería blanca estará defendida por el belga Courtois. Con su llegada al Real Madrid parecía que acababa con la polémica que siempre ha rodeado al guardameta que se vestía de blanco, pero su rendimiento no está siendo brillante como se esperaba, seguramente arrastrado por el bajón de todo el equipo. Ha encajado gol en todos los partidos de liga (nueve goles en nueve encuentros) y, hasta ahora, no ha sido ese portero determinante que se fichó.

2. DEFENSA.

En defensa, los dos equipos llegan más o menos al mismo nivel. Seguramente haya sido el peor aspecto del Barcelona en este inicio de temporada, con un Semedo que no se acaba de asentar en el lateral derecho, el pobre rendimiento de Lenglet comparado con el gran nivel al que llegó Umtiti (ahora lesionado) y el bajón físico que ha sufrido Gerard Piqué, al que se ha visto cometer errores impropios de un central de su nivel. Al '3' del Barça se le criticó una serie de fallos que hicieron perder a su equipo siete puntos de los nueve posibles ante Athletic, Leganés y Girona.

El único que ha demostrado mantener o incluso mejorar su nivel es Jordi Alba, al que parece que la no llamada a la selección de Luis Enrique no parece haberle afectado. El de Hospitalet de Llobregat sigue siendo clave en el ataque blaugrana con sus internadas por la izquierda, incluso el pasado miércoles marcó el 2-0 ante el Inter de Milán.

En el Real Madrid, la defensa es también una de las zonas más cuestionadas por la facilidad con la que los equipos rivales llegan al área con peligro, y es que todos los equipos a los que se ha enfrentado le han marcado gol en lo que llevamos de temporada, excepto Atlético de Madrid, Espanyol, Roma y Getafe. Además hay que sumar la baja de Carvajal, que será suplida por Odriozola o Nacho, en el último caso dejando sitio a un Varane que puede que esté viviendo su peor momento de forma vestido de blanco.

3. CENTRO DEL CAMPO.

En los locales, Arthur Melo es el nombre de los últimos días después de su rápida adaptación y su semejanza con Xavi Hernández a la hora de tratar el balón. El brasileño no ha bajado del 91 por ciento de efectividad en pases y contra el Inter de Milán solo erró tres envíos. A su lado estará Busquets, faro de los azulgranas que siempre mantiene un nivel regular pero este año no está siendo el mejor. Rafinha, que cuajó un gran partido en 'Champions', podría ser la apuesta de Valverde para suplir la baja de Messi y fortalecer el centro del campo.

La alianza que tantos éxitos ha dado al Real Madrid formada por Casemiro, Kroos y Modric no parece carburar en este inicio de liga. Al brasileño no se le ve tan fresco en su faceta de 'stopper' y Kroos y Modric no parecen estar tan lúcidos con el balón. Pero siempre han demostrado que ante este tipo de situaciones adversas se crecen y vuelven a funcionar como el engranaje de un reloj.

A esto hay que sumar a Isco, que está cogiendo ritmo tras su apendicitis y ya disputó minutos ante el Levante y el Viktoria Plzen, y aunque esté lejos del nivel que sí mostro en los primeros partidos, dará esa frescura que necesitan los blancos en el último pase. De hecho, el bache del Real Madrid coincidió con la lesión del malagueño, con la derrota en Sevilla (3-0), para luego perderse también los descalabros ante los del 'Cholo' (0-0) y Alavés (1-0).

4. ATAQUE.

Probablemente, si Leo Messi no hubiera sufrido esa lesión aparatosa en su brazo derecho que le tendrá fuera de los terrenos de juego dos semanas más, estaríamos hablando de un '1' en nuestra quiniela de El Clásico. Pero lo cierto es que así se iguala todo. En el Real Madrid, Benzema y Bale comenzaron muy bien, con 4 y 3 goles en menos de un mes, respectivamente. Pero en octubre, los blancos han notado la marcha de Cristiano Ronaldo.

Precisamente, el ataque blanco es lo más débil en lo que va de temporada, después de la racha de ocho horas seguidas sin marcar gol, la sequía más larga de la historia del club. El equipo no ha sabido, de momento, repartir esos goles que antes transformaba el portugués. Asensio tampoco está ayudando. El mallorquín no está aprovechando la continuidad que le da Lopetegui y puede que se caiga del 'once' como ya ocurrió ante el Levante y el Plzen. Pero el partido del domingo es una buena ocasión para 'dar un puñetazo' sobre la mesa y volver a reencontrarse con la efectividad goleadora.

Por su parte, el Barcelona se amparará en Coutinho, bastante adaptado y mejorando su nivel del año pasado, y Luis Suárez, que marcó de nuevo ante el Sevilla después de no celebrar un gol suyo desde el 15 de septiembre. Pero Valverde puede respirar tranquilo porque el uruguayo ha marcado seis goles a los blancos y ha dado tres asistencias, es un duelo que se le da muy bien. El '9' azulgrana debe ser el futbolista que tenga la responsabilidad del gol mientras se ausente Messi.