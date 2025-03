Ancelotti: "Este año es más complicado que otros, pero seguimos con la misma confianza"

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, admitió este martes que esta temporada los octavos de final de la Liga de Campeones "son más complicados que otros años", aunque siguen "con la misma confianza de pelear hasta el último partido" de una competición "especial", al mismo tiempo que reiteró que el duelo de este miércoles ante el Atlético de Madrid será "igualado, competido" como "siempre ha pasado", por lo que los cambios pueden "marcar la diferencia".

"Será un partido difícil, tenemos en cuenta de esta dificultad, pero obviamente tenemos la confianza para seguir en esta competición, que es para nosotros muy especial", comentó el preparado italiano en la previa de la vuelta de octavos de final de la Champions ante el Atlético en el Riyadh Air Metropolitano de este miércoles (21.00).

El conjunto madridista, vigente campeón, afronta un partido que les "permite seguir soñando como en los años pasados". "Los octavos de final este año son más complicados que los otros años, pero seguimos con la misma confianza de seguir peleando en esta competición hasta el último partido", defendió.

"Todos los partidos que hemos jugado contra el Atlético han sido muy igualados, competidos, a veces hemos ganado nosotros, más en la Champions, a veces han ganado ellos. Creo que mañana va a ser exactamente lo mismo, un partido muy igualado decidido por pequeños detalles. Esto es lo que siempre ha pasado y que va a pasar también mañana", analizó tras el 2-1 a favor de su equipo de la ida.

Pero el de Reggiolo insistió en que deben "focalizar a los jugadores en el planteamiento del partido", en las acciones "con y sin balón", ya que "la motivación va a ser muy alta", como "la presión", por eso cree que será "importante en la preparación de este partido focalizar a los jugadores en el aspecto técnico-táctico y nada más". "Todo el resto ya lo tienen: fuerte motivación, gran ilusión, ganas de darlo todo. Esto es absolutamente normal en estos tipos de partidos", comentó.

Además, considera que en los cambios puede estar alguna de las claves para desnivelar el duelo. "Tengo más de 11 jugadores que pueden jugar este partido. Pienso que los que no sean titulares van a aportar cuando entren en el partido. También hay que tener en cuenta que son partidos donde un cambio bien hecho puede marcar la diferencia", apuntó, antes de opinar que "si corres mucho, puedes empatar el partido, pero si marcas la diferencia, es más probable que ganes el partido".

Respecto al peso de las responsabilidades de un triunfo y una derrota entre los jugadores y los entrenadores, Ancelotti fue tajante. "Está claro, los responsables de la victoria son siempre los futbolistas y los culpables de una derrota ya sabéis quienes son", dijo refiriéndose a los técnicos.

"No es un problema del Real Madrid, es un problema de la figura del entrenador. Todos los entrenadores lo tienen muy claro, el único responsable es siempre el entrenador. No es nada nuevo en el fútbol, se sabe desde mucho tiempo y somos conscientes. Por mí está bien, porque estoy en un puesto de trabajo que es muy querido, es justo, también por estar en un trabajo que me gusta hacer y en el que muchos quieren estar, que tenga la responsabilidad que tengo", afirmó.

Uno de los nombres propios de la rueda de prensa fue el de Diego Pablo Simeone, su homólogo en el banquillo rojiblanco, al que, de nuevo, elogió. "Lo considero un gran entrenador de fútbol, y tenemos idea del fútbol muy parecida", valoró el italiano, que explicó que la situación de Luka Modric, que no ha encadenado dos partidos como titular, es "casualidad".

"No miro a la estadística para plantear la alineación de mañana. Entonces, en este sentido, que Modric no se preocupe, que no miro a estas cosas, que nunca ha jugado dos partidos seguidos", tranquilizó al croata, que apunta a titular. Además, señaló que los problemas entre Vinícius Júnior y Kylian Mbappé los han visto los medios. "Como yo no lo he visto, no lo puedo comentar, me parece que se llevan muy bien", dijo.

Ante el Atlético, para Ancelotti "el objetivo es claro": jugar los cuartos de final, con los jugadores que sea, y en la situación que sea. "Ensayar los penaltis es difícil por el ambiente, por la situación mental. Tenemos claro lo que pueden ir a tirar en los penaltis en una tanda, pero no estamos pensando en esto, estamos pensando en plantear bien el partido", explicó.

"No todos tiran de la misma manera, hay un jugador que tira mejor que otro, eso lo tenemos en cuenta, no tenemos en cuenta el aspecto mental. Cuando llega la tanda, sí es importante, y jugadores que tiraban muy bien, no tienen el 'feeling', y yo tengo que tener cuenta esto. Si no estás bien mentalmente, preparado, te puede afectar en el aspecto técnico. Tienes que tomar la responsabilidad cuando mentalmente estás bien", concluyó.