Ancelotti, sobre el calendario: "Lo último que se prioriza es la recuperación de los jugadores"

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, se mostró molesto por el poco tiempo de descanso con el que han contado sus futbolistas tras el partido de Liga de Campeones del miércoles y de cara al duelo de este sábado ante el Villarreal, y aseguró que "lo último que se prioriza" a la hora de anunciar los horarios de los encuentros es "la recuperación de los jugadores".

"Se prioriza lo que no es la parte más importante, que es la recuperación de los futbolistas. Se priorizan los derechos de televisión, el dinero. Lo último es la recuperación de los jugadores, el riesgo de lesiones", aseguró el técnico italiano en la rueda de prensa previa al encuentro liguero en el Estadio de la Cerámica.

El técnico italiano no entiende que este encuentro de LaLiga EA Sports se dispute el sábado sin transcurrir 72 horas tras finalizar el partido de Liga de Campeones del pasado miércoles. "¿Qué podemos hacer? Nada, tenemos que estar ahí y jugar el partido, aunque no lo entiendo, porque creo que lo mínimo de recuperación son 72 horas, pero esto es el calendario que hay. Ojalá un día se pueda cambiar esto", señaló.

Además, esta temporada puede ser la más larga para el equipo blanco que podría llegar a jugar 72 partidos. Pero Ancelotti prefiere poner el foco en que llegan al mes de marzo luchando "en las tres competiciones más importantes". "Nunca ha pasado en los últimos tres años porque el primer año que volví estábamos eliminados en enero (en Copa), el segundo año estábamos lejos en la pelea por LaLiga y el año pasado eliminados en enero (en Copa)", comentó.

"Mañana hay que hacer un esfuerzo. Obviamente, no podemos tener la frescura porque no tenemos el tiempo necesario para hacerlo, pero podemos meter en el campo otras cosas, que son la calidad o una actitud buena. Tenemos que jugar un partido inteligente sin que sea de ida y vuelta, porque puede ser que al final cueste. No hay sólo una manera de ganar, hay muchas maneras de ganar, defendiendo bien, por ejemplo; jugando un partido inteligente. Es esto en lo que pensamos en la previa", afirmó.

Sobre el estado del brasileño Vinícius Júnior, que no entrenó con el equipo en la sesión previa, aseguró que "estará disponible" para el encuentro de este fin de semana. "Le hemos dado un día más de descanso porque estaba muy cansado. Va a estar mañana a tope para ayudarnos, no tiene ningún tipo de problema solo un poco de cansancio", manifestó.

"Para nosotros, para mí, Vinícius es un jugador indiscutible. Puede ser que haga un partido mejor o peor, momentos mejores, momentos peores, pero para mí es indiscutible. No lo discuto si a veces no juega bien si a veces falla. Ha sido tan importante para este club que por esto no lo puedo discutir", puntualizó.

Acerca del revuelo de las últimas horas sobre la decisión arbitral en la tanda de penaltis frente al Atlético de Madrid, Ancelotti se mostró contundente. "Para nosotros el partido se ha acabado, la regla hay que respetarla", dijo. Al mismo tiempo, expresó su felicidad por la clasificación para los cuartos de final de la Liga de Campeones, aunque se centra en el encuentro liguero. "Estamos focalizados en el próximo partido que es el partido de mañana, que cierra un periodo muy largo de muchos partidos y queremos cerrarlo bien para ir al parón de las selecciones con buena dinámica", expuso.

No quiso opinar sobre las palabras emitidas por Thibaut Courtois en la zona mixta del Metropolitano, donde criticó el "victimismo" del club rojiblanco; y confesó que la entrada de Endrick en la prórroga "no era para tirar el penalti, era porque Vinícius estaba agotado" y consideraba que el equipo necesitaba un "jugador fresco".

Finalmente, Ancelotti celebró la convocatoria de Raúl Asencio, que ha sido llamado por primera vez por el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, porque se "lo ha merecido con el trabajo y la seriedad" demostrado desde que está con el primer equipo. "Es una muy buena noticia para él. Lo ha hecho muy bien, con gran compromiso, gran seriedad, gran calidad, se lo merece todo. Que sea la primera convocatoria para él de muchas", concluyó.