Ancelotti: "La calidad que tiene Güler en la construcción del juego es fenomenal"

El entrenador merengue dijo que Camavinga tiene "difícil la recuperación para el sábado" de cara a la final de Copa

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha opinado sobre Arda Güler que "la calidad que tiene en la construcción del juego es fenomenal", a colación del gol anotado este miércoles por el mediapunta turco para sellar la victoria al equipo merengue por 0-1 frente al Getafe CF en la jornada 33 de LaLiga EA Sports.

"Pensarlo como pivote podría ser a día de hoy una locura, pero yo creo que en el futuro lo podemos meter también en esa posición obviamente en un 4-3-3 y no en un 4-4-2, pero la calidad que tiene en la construcción del juego es fenomenal", dijo Ancelotti acerca de Güler durante una rueda de prensa en el Coliseum getafense.

Así, identificó como el motivo de las habituales suplencias del turco "un sistema que no siempre hemos utilizado". "Sobre todo porque, si tú utilizas el 4-4-2, él no puede jugar como doble pivote. Entonces cuando tú pones este sistema, él puede jugar solo por banda como extremo derecho. Si juegas con 4-3-3 como hemos jugado hoy, él puede efectivamente jugar muy bien también como interior porque, además, es un jugador que trabaja mucho", subrayó el técnico italiano.

"Obviamente le falta un poco de contundencia en los duelos, pero tiene muchísima calidad. No solo por el gol que ha marcado hoy, sino también por el manejo del juego. Yo creo que su futuro va a ser más ahí que más adelante, en este sentido", apostilló Ancelotti en su conferencia.

Por otra parte, afirmó que el lesionado Eduardo Camavinga tiene "difícil la recuperación para el sábado", pensando en la inminente final de la Copa del Rey MAPFRE contra el FC Barcelona en La Cartuja de Sevilla. "Es una final y puede ser que llegue un favorito --aludiendo al Barça--, pero una final es una final y todo puede pasar", advirtió.

Además, resumió el partido ante los azulones: "Disgustado no, porque el objetivo era sumar tres puntos. Los hemos sumado jugando una primera parte muy buena y una segunda parte más sufrida porque el Getafe ha empujado más en la segunda parte y hemos tenido más dificultad en el control del balón. Güler ha jugado como interior y lo ha hecho a su manera: muy bien, con calidad, con idea y con mucha tranquilidad".

"Es verdad que hemos buscado más solidez atrás, sí, pero nos falta un poco de más efectividad enfrente. También en la primera parte, algo bueno también en este sentido lo hemos hecho. Ha faltado efectividad en la contra en la segunda parte, pero ahí obviamente hay que ser más efectivo", admitió Ancelotti delante de los periodistas.

Luego volvió a ser preguntado acerca de su alineación titular para la final copera. "Puede ser un 4-4-2 con seis medios y ningún delantero. Obviamente hay que defender bien una final, hay que defender bien y estoy convencido que lo vamos a defender bien y también tener nuestra oportunidad en el juego de ataque", recalcó al respecto.

Igualmente, valoró las dos ocasiones de Endrick. "La primera creo que mejor no lo podía hacer, la segunda podía ser un fuera de juego, pero efectivamente no puede hacer estas cosas. Es joven y tiene que aprender que él tiene que tirar lo más fuerte posible, no hacer el 'coup' de teatro. El 'coup' de teatro en el fútbol no existe", avisó.

También alabó a Brahim Díaz. "Ha tenido un poco de bajón en los últimos periodos, pero ha vuelto bien. Entró pocos minutos contra el Athletic Club, pero muy buenos. Hoy ha cumplido, ha hecho un partido muy cumplido en todos los sentidos", argumentó el entrenador blanco.

Por último, destacó la labor de Rodrygo Goes. "A nivel estadístico él tiene que jugar porque ha marcado todo este tiempo y en este tipo de partidos es muy importante. Él ha marcado muchas veces, entonces confío totalmente en él", concluyó Ancelotti desde el Coliseum.