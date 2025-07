Ancelotti: "Los equipos brasileños demostraron en el Mundial que pueden competir con los europeos"

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, elogió este lunes la participación de los equipos brasileños en el Mundial de Clubes disputado en Estados Unidos, torneo en el que "demostraron que pueden competir con los mejores equipos europeos".

"El Fluminense hizo una gran campaña, llegando a semifinales, y el Botafogo venció al PSG, pero el Palmeiras y el Flamengo también demostraron que pueden competir con los mejores equipos europeos", afirmó Ancelotti en declaraciones publicadas por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) en su página web

El técnico italiano presenció la victoria del Chelsea sobre el PSG este domingo en la final del Mundial, junto al presidente de la CBF, Samir Xaud; el coordinador general ejecutivo de selecciones nacionales, Rodrigo Caetano, y el coordinador técnico, Juan Santos.

Ancelotti destacó la aportación individual de los jugadores brasileños, que "jugaron muy bien" en el torneo. "Creo que, individualmente, Estevão jugó muy bien, João Pedro fue importante en la semifinal y en la final, Andrey Santos fue importante para el Chelsea... Y Militao ha vuelto y será importante para la selección el año que viene", afirmó.

"Fue un Mundial muy influenciado por el clima extremadamente caluroso. Por esta razón, no hubo partidos de gran intensidad física", comentó sobre el calor. "Tácticamente, no hubo nada nuevo. Los partidos estuvieron muy influenciados por el ritmo del juego, que no fue muy intenso. La buena organización defensiva prevaleció sobre la calidad individual de los jugadores", agregó.

El italiano también felicitó al Chelsea por su título "merecido" por "la regularidad durante todo el torneo". "La mostraron jugadores jóvenes de gran calidad, como (Cole) Palmer y Joao Pedro", concluyó el veterano entrenador.