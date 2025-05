Ancelotti espera sacar "la mejor versión" de Vinícius con Brasil, "la mejor selección del mundo"

El delantero madridista entra en su primera convocatoria, sin Rodrygo ni Neymar

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El nuevo seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, ha asegurado que es "un gran orgullo" liderar a "la mejor selección del mundo" y tratar de trabajar para que "vuelva a ser campeona", y espera sacar la "mejor versión" de Vinícius, que ha entrado en su primera convocatoria para los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas, en los que no estarán el también madridista Rodrygo ni Neymar.

"Es un honor, un gran orgullo comandar a la mejor selección del mundo. Tengo por delante un gran trabajo, tengo mucha ilusión para que Brasil vuelva a ser campeón", señaló en la rueda de prensa de su presentación oficial, además de reconocer que ha recibido "mucho cariño" en este primer día como seleccionador.

Además, afirmó que asume el cargo con "mucha responsabilidad". "Doy las gracias a la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) por traerme aquí, también al Real Madrid por dejarme la oportunidad de negociar con la CBF. Estoy muy contento, muy feliz. El desafío es muy grande", apuntó.

El técnico italiano explicó que "siempre" ha tenido "una conexión especial con este país". "Empezó muy pronto, en los años ochenta, con compañeros como Falcao y con Toninho Cerezo. Después, he entrenado a 34 futbolistas de Brasil. Puedo nombrarlos a todos, porque tengo buena memoria, pero, los mejores, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Pato, Kaká, Douglas Costa, Marcelo, Cafú, Dida, Roque Junior, Emerson, Márcio Amoroso, un montón. Y no me puedo olvidar de los últimos: Militao, Endrick, Rodrygo...", indicó.

Durante su presentación, Ancelotti anunció su lista de convocados para los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas ante Ecuador y Paraguay, en la que no está el madridista Rodrygo ni Neymar y en la que aparecen su ya expupilo en el conjunto blanco Vinícius, el azulgrana Raphinha, el bético Antony o Casemiro.

La convocatoria la integran Alisson (Liverpool), Bento (Al Nassr) y Hugo Souza (Corinthians), como porteros; Alex Sandro (Flamengo), Lucas Beraldo (PSG), Carlos Augusto (Inter), Danilo (Flamengo), Léo Ortiz (Flamengo), Marquinhos (PSG), Vanderson (Mónaco), Wesley (Flamengo) y Alexsandro (Lille), como defensas; Andreas Pereira (Fulham), Andrey Santos (Estrasburgo), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Man United), Éderson (Atalanta) y Gerson (Flamengo), como centrocampistas; y Antony (Real Betis), Estêvão (Palmeiras), Martinelli (Arsenal), Cunha (Wolverhampton), Richarlison (Tottenham), Raphinha (FC Barcelona) y Vinícius (Real Madrid), como delanteros.

"En esta convocatoria he intentado seleccionar jugadores que están bien. Neymar sale de una lesión, ha empezado a jugar. Todo el mundo sabe que Neymar es un jugador muy importante, siempre lo ha sido y siempre lo va a ser, y contamos con él, obviamente. Desafortunadamente, a día de hoy hay muchos jugadores que están lesionados", expresó.

En este sentido, recalcó que Brasil tiene "muchísimos jugadores de talento". "En el caso específico de Neymar, contamos con él. Brasil cuenta con él en su mejor versión. Ha vuelto a Brasil para jugar, para preparar bien el Mundial. Todos tenemos el mismo objetivo: estar listos para el Mundial. He hablado con Neymar esta mañana para explicarle esto, está totalmente de acuerdo con nosotros", subrayó.

También habló del rendimiento de Vinícius con la 'canarinha'. "Vini no ha sacado su mejor versión, pero la va a sacar porque es un jugador extraordinario, fantástico, un trabajador, un luchador. Tiene mucho cariño a su selección y puede ser que eso a veces afecte un poco a su naturalidad, porque tiene demasiada presión para hacerlo bien. Estoy convencido 100% de que Vinícius va a sacar su mejor versión", expuso.

"¿Si vamos a jugar como el Real Madrid? Depende: si es el Madrid de este año, no; si es el del año pasado, sí. Depende de las características de los jugadores. Vinícius es un jugador muy importante para esta selección, hay muchos jugadores que van a ser muy importantes y que no están ahora en esta convocatoria", continuó.

Por último, sobre la negociación con Brasil, confesó que empezó "hace dos años" y que terminó porque firmó contrato con el Real Madrid, y explicó por qué no le acompaña su hijo Davide en esta aventura. "Davide en este momento tiene una negociación abierta con un equipo europeo y no me parecía correcto que viniese aquí. Si se va con un club le deseo lo mejor y, si no, puede volver con nosotros", concluyó.