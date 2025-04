Ancelotti: "Hay que jugar con cabeza, corazón y cojones"

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, defendió este martes que deben jugar la vuelta de cuartos de final de Champions ante el Arsenal, con un 3-0 en contra, "con cabeza, corazón y cojones", citando la fórmula del tenista Carlos Alcaraz, aunque insistió en que "la cabeza fría será muy importante", porque deben "tener el control del partido".

"La afición es muy importante, porque muchas veces el empujón de la afición nos ha ayudado mucho, sobre todo en los últimos años, en el pasado, creo que va a ser lo mismo mañana. Obviamente necesitamos un partido a nuestro máximo nivel para intentar cambiar una eliminatoria que a día de hoy es muy complicada", arrancó la comparecencia ante los medios el preparador italiano.

Y no tardó en dar la receta para la remontada este miércoles, citando al tenista y madridista confeso Carlos Alcaraz. "Hay que jugar un partido serio, con cabeza, con corazón, con cojones. Lo que dijo Alcaraz me gustó mucho. El equipo está motivado, ilusionado. A nivel de compromiso, a nivel mental, estamos muy bien. La cabeza fría va a ser muy importante porque hay que tener un buen control del partido", analizó.

"El Real Madrid tiene los recursos para cambiar esta eliminatoria porque tenemos la calidad, el compromiso, la experiencia, la afición. Los recursos están ahí. Hay que sacar de cada uno de nosotros lo mejor. También en el pasado nadie nos decía que jugamos un fútbol espectacular, porque más que espectacular, queremos jugar un fútbol eficaz", afirmó.

El de Reggiolo avanzó que probarán "algo" en relación al sistema o la táctica, aunque "nada especial", y reflexionó sobre el concepto de magia asociado al Bernabéu. "Intentaremos hacer un partido intenso, intentando presionar, con más control que en la ida. Nada de magia, porque no existe", señaló, aunque rápidamente puntualizó que el feudo madridista sí "tiene magia".

"Todo el mundo sabe que es un ambiente especial. Mañana necesitamos un poco de todo, una buena conexión entre las cosas, las calidad que tenemos, un partido completo a nivel físico, a nivel de actitud colectiva. Para remontar creo que no puede fallar ninguna de estas cosas", agregó.

Ancelotti no es tan partidario de un inicio demoledor y ese gol tempranero que aumente la fe dentro y fuera del césped. "Por supuesto, golpear temprano es una parte importante del partido, pero la parte más importante es tener un buen control e intentar hacerlo lo mejor posible al principio. Cuando tienes un buen control del partido, puedes golpear a cada minuto", advirtió.

Como en otras ocasiones, el italiano reveló que en sus charlas no incide tanto en el aspecto motivacional como en el de la estrategia, un apartado en el que quiere que el jugador tenga "claridad", porque así es "capaz de sacar mejor rendimiento individual".

"Ayer no le dije nada especial. Hablaba del aspecto emocional, de la motivación, de cómo tenemos que vivir estos partidos. Creo que la motivación está ahí. Deseo también que el jugador esté tranquilo a la hora de preparar los partidos, que esté convencido. La única cosa de la que no tenemos certeza es que se pueda sacar este resultado, sí la tengo de que vamos a sacar lo mejor de nosotros", añadió.

En concreto, él vive este tipo de partidos "concentrado", con la "cabeza muy fría". "Creo que no es el primer partido de este nivel para mí. Ojalá no sea el último, porque esta es una competición muy especial, sobre todo para mí. Más que la preocupación, sobre todo la ilusión de ser el protagonista desde el banquillo de estos partidos, y esta ilusión me permite tener la cabeza muy fría", narró.

"El pesimismo se ve con la confianza, con la seriedad que tú tienes que tener también en momentos difíciles, porque si tú sales de los momentos difíciles obviamente tienes mucha más energía. Esto también tenemos que tenerlo en cuenta, salir de este partido podría significar mucho en esta competición", reflexionó sobre cómo abordar partidos negativos como el de la ida.

Finalmente, reconoció la importancia de un jugador como Kylian Mbappé, "dolido" y "decepcionado" por su expulsión en Mendizorroza. "Tiene que ser su gran noche, el equipo lo necesita más que nunca. Está muy motivado. Lo necesitamos, porque aquí no es solo defender, hay que marcar goles. En esta temporada ha marcado muchos goles, pero más que nunca necesitamos sus goles", concluyó.