Ancelotti: "Me da pena y rabia que se intente desviar la atención en el 'caso Vinícius'"

"La preocupación ante Osasuna no son los centrales"



MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha reconocido que le da "pena y rabia" que se esté intentando "desviar" la atención en el caso de Vinícius, recordando que fue "víctima de insultos racistas", y ha avisado del peligro de enfrentarse a Osasuna, un equipo "muy bien organizado" y frente al que deberá elegir a Ferland Mendy o a Aurélien Tchouaméni para cubrir la baja de David Alaba en el centro de la defensa.

"Se intenta desviar el tiro: Vinícius ha sido víctima de insultos racistas. Que sean uno, diez, mil o 10.000 no cambia el tiro, que es que hemos tenido un jugador víctima de insultos racistas. Hay un procedimiento judicial, los medios de comunicación que quieren desviar el tiro de esto me dan pena y rabia", declaró en rueda de prensa, afirmando que el brasileño está "muy bien y muy motivado". "No he hablado con él, no sé qué ha dicho, creo que nadie sabe qué ha hablado en el juzgado. Está muy bien, feliz de jugar mañana", dijo.

Por otra parte, el técnico italiano recalcó la importancia del duelo de este sábado. "Queremos terminar bien esta primera parte de la temporada, teniendo en cuenta la dificultad de un equipo que conocemos bien, que siempre ha hecho buenos partidos aquí. Nos ha costado, no le hemos ganado las últimas dos veces. Mañana tendremos que hacer lo máximo para intentar llevarnos lo tres puntos", subrayó.

"Debemos jugar bien, intentar jugar un fútbol rápido, con intensidad, para intentar buscar soluciones ofensivas lo más pronto posible. Es un equipo que defiende muy bien, lo hizo contra nosotros en el Bernabéu las dos últimas temporadas, y nos esperamos lo mismo. Intentarán buscarnos descolocados para hacernos daño, así que tendremos que atacar bien, con inteligencia y evitando riesgo atrás", expresó.

Además, analizó las posibilidades de las que dispone para cubrir la baja de David Alaba en la posición de central. "Alaba no se encuentra todavía a tope, mañana no va a jugar. Las opciones que tenemos son Mendy o Tchouaméni. Vosotros lo sabréis mañana, yo lo sé hoy. Creo que será algo nuevo, pero nos podemos adaptar. El trabajo defensivo es del equipo, no de las individualidades. La preocupación del partido no es esta, sino que jugamos contra un rival que está muy bien organizado".

"Tchouaméni tiene actitud defensiva. Es muy bueno de cabeza, en los duelos, todo lo que utiliza como pivote lo puede utilizar como defensa. El movimiento es distinto. Mendy es un defensa y está acostumbrado a jugar en la línea de atrás", añadió.

En otro orden de cosas, Ancelotti valoró la situación del croata Luka Modric, con muchos menos minutos, aunque desmiente que tenga pensado marcharse en el mercado de invierno. "No creo absolutamente nada que Modric se esté planteando salir en enero, porque piensa que es un jugador importante, y nosotros también. Pensamos que sigue siendo muy importante y que será muy importante esta temporada. No tiene el planteamiento de irse y nosotros estamos contentos con esto", manifestó.

"Yo hablo con Modric cada día. Es un jugador que obviamente no está contento por no jugar, porque ha jugado toda la vida, pero sigue manteniendo una alta motivación y una alta ilusión de aportar algo al equipo. Lo que Modric aporta en el vestuario no lo puede aportar nadie. Él tiene un carisma que para mí es muy importante. Es entendible, lo entiendo perfectamente, que no juegue le afecta y nos afecta también a nosotros, a todos los que quieren a Modric. El más afectado es él, pero cuando no pierde la motivación está muy bien. Que haya jugado 30 minutos en Nápoles significa mucho para nosotros", prosiguió.

Por último, dio su impresión sobre la concesión del Mundial 2030 a España, Portugal y Marruecos. "Me parece que es una buena noticia para España tener un Mundial, es bueno para el fútbol español, para el país. Es un evento muy importante y a la felicidad de esta noticia no le va a afectar le hecho de que algunos partidos se jueguen fuera de España. Es un evento extraordinario, es una muy buena noticia", finalizó, asegurando que la final se tiene que jugar en el Santiago Bernabéu porque "va a ser el mejor estadio del mundo".