Ancelotti: "Que no haya un monopolio para manejar el fútbol va a ser positivo"

El técnico del Real Madrid celebra la sentencia sobre la Superliga

Rodrygo no tiene lesión: "Un poco de cansancio, compromiso enorme del equipo"



MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, agradeció y destacó el "enorme compromiso" de su equipo para ganar (0-1) este jueves al Deportivo Alavés con un gol de Lucas Vázquez en el minuto 92, un día en el que el TJUE sentenció como ilegal el veto de la UEFA y la FIFA a la Superliga, lo cual calificó de "positivo".

"Rodrygo, un poco de cansancio, obviamente con 10, el esfuerzo ha sido enorme, por esto hemos merecido ganar al final", dijo en rueda de prensa, sobre la principal preocupación de la afición blanca, con la posible lesión del brasileño en el descuento que trajo también el gol del defensor visitante en un saque de esquina y el liderato.

"Lucas Vázquez lo ponemos dentro del área porque es muy vivo, dio la asistencia contra el Villarreal. Estamos muy satisfechos de esta noche, ha sido complicada, gracias al enorme compromiso del equipo hemos ganado. Ha sido un partido complicado. Este equipo tiene energías desconocidas, hemos aguantado muy bien y hemos tenido el premio al final", destacó.

Por otro lado, Ancelotti no tardó en ser preguntado por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la Superliga. "Ha sido una decisión importante para todo el fútbol, para todos los clubes. Hay clubes que no están tan convencidos, pero el hecho de que no haya sólo un monopolio a manejar nuestro mundo, va a ser positivo", dijo.

"Se puede mejorar el calendario, que es lo que nos preocupa, el tiempo dirá que es positivo. Estoy convencido que va a ser positivo para todo el mundo. No he tenido tiempo de mirar el formato, creo que esta decisión es buena para el fútbol", añadió.

Por otro lado, el técnico blanco insistió en que el liderato sigue abierto a Girona, FC Barcelona, Atlético de Madrid y "ojo con el Ahtletic", y recordó a Tchouameni que "tiene la suerte" de poder jugar en el Madrid en dos posiciones.

Además, Ancelotti fue preguntado por una posible excitación de más de Jude Bellingham en el campo. "No tiene que cambiar su actitud porque esta actitud le ha permitido marcar 14 goles, no tiene que cambiar nada de lo que está haciendo en el campo", dijo.

"Lo de Nacho ha sido una falta que el VAR ha visto como roja y el árbitro como amarilla. Es el problema del fútbol, que el VAR decide lo que no ha decidido el árbitro", añadió sobre el defensor, que vio roja directa en el minuto 54.