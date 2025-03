Ancelotti: "No sabía que Tebas quería ser entrenador, está faltando al respeto"

MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, respondió este viernes al presidente de LaLiga, Javier Tebas, del que dijo que "no sabía que quería ser entrenador" y "está faltando el respeto" al conjunto madridista "y a los entrenadores", al mismo tiempo que advirtió que en esta época de la temporada "aumenta la responsabilidad" y defendió que LaLiga "no está sentenciada".

"Nada nuevo, ¿tengo que contestar?. Ya sabía de la obsesión que tenía (Tebas) por el Real Madrid, no sabía que quería ser entrenador. Como he dicho otras veces, tiene que focalizarse más en sus cosas, porque creo que está faltando un poco al respeto al Real Madrid y también a los entrenadores", dijo sobre el mandatario en la rueda de prensa previa al Real Madrid-CD Leganés de este sábado.

Así respondió el italiano al presidente de LaLiga, Javier Tebas, que ironizó este jueves sobre que "no valen los cinco cambios si haces todos en el minuto 85", aludiendo a cómo Ancelotti está afrontando un calendario donde el Mundial de Clubes es clave y del que el propio Tebas espera "que sea la primera y la última edición".

Sin embargo, el de Reggiolo insistió en que "el equipo está bastante bien" físicamente tras el parón internacional. "Los jugadores que han vuelto han tenido bastante tiempo para recuperar, aparte de los que vuelven desde Sudamérica", relató.

"Mañana empieza el tramo final, tenemos muchos partidos desde mañana hasta el final. Tenemos que hacerlo bien. Estamos en todas las competiciones. Cada partido aumenta la responsabilidad que tenemos en el partido porque cada partido puede ser decisivo para intentar ganar los títulos que queremos ganar", agregó.

El italiano avanzó "rotaciones" en los próximos partidos, al tener una plantilla "bastante completa", con Thibaut Courtois recuperándose "en algunos días", mientras que Ferland Mendy y Dani Ceballos podrían estar "para el partido de la ida contra el Arsenal" en Champions.

"Vamos a ver. Vinícius ha vuelto, se ha entrenado bien, está en una buena condición. Obviamente, tenemos muchos partidos. Tengo la posibilidad, y no ha pasado muchas veces, de rotar a alguno, porque creo que casi todos están bastante bien. Entonces la alineación la podéis ver mañana", añadió.

Y ante este calendario cargado de partidos, Ancelotti quiso añadir a su pasada afirmación de que no se presentarán a jugar con menos de 72 horas de descanso, siempre y cuando sea "sin razón justificada". "Puede ser que a veces no se pueda cambiar, pero comparándolo con el Villarreal se podía cambiar el horario, el Villarreal estaba de acuerdo y también las televisiones", reveló.

"La única que no estaba de acuerdo en esto fue LaLiga, entonces no había razón justificada, se podía cambiar y punto. Si un partido se puede cambiar y no lo cambian, no vamos a jugar. Si no lo pueden cambiar, obviamente nosotros nos presentamos a jugar", explicó.

En relación a esto, Ancelotti entiende las quejas del entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, por jugar el aplazado con Osasuna este jueves, después de que algunos jugadores terminaran sus compromisos internacionales menos de dos días antes. "La queja la entiendo, es un poco raro que se juegue un partido cuando no tienes a todos los jugadores disponibles", reflexionó. Entiendo perfectamente que se quejen. Y comparto igualmente lo que ha dicho que el Real Madrid no es el Barcelona", añadió.

Precisamente, el Barça es el líder con tres puntos de ventaja, pero para Ancelotti "LaLiga no está sentenciada". "Está bastante claro que tienen ventaja, pero tenemos el Clásico, quedan muchos partidos. Nosotros tenemos que hacer lo máximo posible, empezando por mañana. Es un partido muy importante porque nos faltan 13 partidos. Al final de la temporada pueden ser 17 partidos. Vamos a pelear en todas las competiciones hasta el final", dijo.

Y esta, en principio, no será el último año del italiano al frente del banquillo, porque está "bastante a gusto" en el Real Madrid, club con el que "el contrato habla claro", por lo que negó que vaya a ir a Brasil. "Tengo mucho cariño al equipo nacional de Brasil, a sus jugadores, a la afición, pero tengo un contrato con el Real Madrid", defendió.

"Estoy acostumbrado a este mundo. Yo tengo muchas cosas a que pensar, todo esto que pasa alrededor de mí, de mi figura, del mercado de fichajes, no me importa. Estoy muy focalizado en este tramo de la temporada que es muy importante, que es vital para nosotros, estamos muy cerca. Mi trabajo es intentar focalizar a los jugadores al máximo posible para sacar el mejor rendimiento posible", comentó.