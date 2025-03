Recado de Tebas a Ancelotti: "No valen los cinco cambios si haces todos en el minuto 85"

Javier Tebas, President of LaLiga, during the conference about 'Present and Future of the Football Industry' by ISDE Sports Convention at ISDE Madrid on March 27, 2025, in Madrid, Spain.

El presidente de LaLiga critica de nuevo el Mundial de Clubes: "Espero que sea la primera y la última edición"

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Liga de Fútbol Profesional (LaLiga), Javier Tebas, ha ironizado sobre que "no valen los cinco cambios si haces todos en el minuto 85", aludiendo a cómo el italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, está afrontando un calendario donde el Mundial de Clubes es clave y del que el propio Tebas espera "que sea la primera y la última edición".

"Quiero recordar lo de los cinco cambios para qué se puso y que es lo que hay. Los equipos que están jugando en Europa League los jueves tienen ese problema desde hace 14 años y no se han quejado casi nunca. Entiendo quejas, pero todo el mundo tiene que entender que eso es una competición con un calendario como el que es, y yo ya vengo diciendo hace mucho tiempo que hay muchas reformas, muchas nuevas competiciones que no es bueno para el fútbol. Pero lo que no hay que tocar son las ligas nacionales", afirmó Tebas este jueves en un 'canutazo' de prensa tras su charla 'Presente y futuro de la industria del fútbol'.

Así, recordó su oposición al Mundial de Clubes. "Llevamos unos años donde las instituciones del fútbol resuelven todo cambiando de formatos, haciendo una nueva competición. Empezamos con la Nations League, seguimos con la reforma de la Champions, ahora el Mundial de Clubes, etc. Y yo no sé para mañana qué será", inició su crítica en ese coloquio, organizado por ISDE Sports Convention (ISC) en Madrid.

Luego puso el foco en que "la industria del fútbol son las ligas nacionales", pues llevan "decenas de años" y son donde se crean la mayoría de los puestos de trabajo, pero además donde juegan la mayoría de los jugadores profesionales de fútbol". "Pero porque no solo están los jugadores que juegan. Las grandes competiciones, o sea, los jugadores, que es verdad que tienen problemas en muchos partidos y cansancio, son 250 en el mundo pero solo en Europa hay más de 50.000 jugadores profesionales de fútbol", enumeró Tebas.

"Hay unos de 2.000 euros al mes y otros de 2.000.000 euros al mes, al menos. Pero la gran mayoría no está en ese lío de competiciones y hay que pensar en aquellos, en su salud física; y los demás, en la salud económica, porque estas competiciones se cargan los ingresos del fútbol porque son vasos comunicantes", explicó al respecto.

Mientras, negó otra vez que la Kings League sea una amenaza para LaLiga porque "es un fenómeno de entretenimiento" que solo "tuvo un gran 'boom' al principio" en España. "Nuestra competencia es la Champions, la Premier, si se hace la Superliga... eso es nuestra competencia. La Fórmula 1 también; las motos en los horarios, aunque en menor medida, también son competencias", subrayó.

"¿Tenemos que estar constantemente diseñando nuestra competición por lo que estas competiciones internacionales están haciendo? No, yo me niego ya. No puede ser. Mira, lo siento, ahora tenemos la polémica de las 72 horas. Es que además me hace gracia porque sale Aganzo y del sindicato sale una nota, etc. Llevamos 14 años jugando la Europa League los jueves y el domingo nunca hay 72 horas, parece que nadie se había dado cuenta", señaló el máximo mandatario de LaLiga.

"Los pobres jugadores de la NBA deben estar todos muertos porque no juegan cada 24 horas. Pero bueno, yo recuerdo que cuando el COVID se decidió tener cinco cambios por el tema de la salud física, que tuvimos que jugar partidos en 48 horas. Y cuando terminó el COVID hubo un debate; que, por cierto, en la Premier casi sale que se volvía a tres cambios y se decidió hacer cinco", apostilló Tebas.

"Y ahora no vale lo de los cinco; claro, si haces todos los cambios en el minuto 85... pues derrota", aludió al plan habitual de Ancelotti en estos últimos meses con el Real Madrid. "Yo no entiendo para qué tenemos 25 jugadores; habrá que tener 16, entonces, es que nos estamos volviendo...", se mordió la lengua por un breve instante.

"¿Y para qué hacemos lo de los cinco cambios, para hacerlos todos en el minuto 85? Y luego habrá que estudiar, pero claro no se estudia, cómo utilizar las plantillas. ¿Cuántos jugadores del Real Madrid han jugado más del 60% de los minutos de todas las competiciones? Pues habrá que verlo. ¿Cuántos más del 80? Si hay 25 jugadores y se hacen esas plantillas extensas, es primero para lesiones y también para rotar jugadores", agregó Tebas acerca de las estrategias de dosificación.

"EL PROBLEMA DEL MUNDIAL DE CLUBES ES EL LÍO QUE CREA EN EL CALENDARIO"

"Si se aprobaron los cinco cambios fue para esto. Ahora parece que ya no, cinco cambios no sirven. Y antes de 72 horas [de descanso]... oye, cinco no, pues siete cambios pondremos", se puso sarcástico. "Lo que no puede ser que todo sea culpa de la organización, de las que dirigimos, de las ligas, etc.", contextualizó Tebas en su queja.

"Que no parezca que los demás instituciones crean campeonatos y no pasa nada. No puede ser. Y luego, lo que no puede ser es que no se piense en la industria, y la industria no solo son ni los grandes clubes ni los grandes jugadores. Aquellos equipos, que van a ser muchos europeos, que lleguen a cuartos de final y jueguen en el mes de julio, pues van a tener pocas vacaciones los jugadores", ahondó en su crítica hacia el Mundial de Clubes que se disputará en Estados Unidos.

De hecho, en el mismo 'canutazo' insistió en sus suspicacias para sacar adelante la FIFA dicho torneo veraniego. "Ya sabéis cómo se ha solucionado para que sea rentable. Veremos cómo les va el 'ticketing' y cómo va todo. Pero ya no es que vaya bien o mal, el problema es el lío que crea en el calendario y espero que sea la primera y la última edición", auguró. "Les han entrado Arabia Saudí a última hora con la compra de derechos... Bueno, creo que ahí está la solución", zanjó.