Ancelotti: "A pesar de dificultades que son muchas con las lesiones, estamos luchando ahí por el liderato"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, confesó que pese a las "dificultades" de la temporada con "las lesiones" sufridas en las últimas semanas, su equipo está "luchando ahí" con el FC Barcelona por el "liderato" con un Kylian Mbappé "muy activo".

"A pesar de dificultades que son muchas con las lesiones, estamos luchando ahí por el liderato. Hemos vuelto a tener un buena actitud, a tener concentración, tener espíritu y poco a poco los problemas que tenemos los vamos a resolver", declaró en rueda de prensa el técnico italiano tras vencer 2-0 al Getafe.

Ancelotti aseguró que vio "bien" al equipo en el encuentro disputado en el Estadio Santiago Bernabéu con "buen equilibrio y un partido bien controlado". "Partido ganado con mérito", manifestó con contundencia.

Sobre el delantero Kylian Mbappé, dijo que "ha jugado muy bien", siendo "peligroso y activo como siempre", pese a venir de una mala racha donde ha sido cuestionado por la afición. "Ha marcado un gol importante y ha creado oportunidades. Ha sido un partido muy activo y es lo que queremos", afirmó.

"¿Alivio por el resultado? Sí, para Mbappé también porque ha sido un gol espectacular. Una ejecución fantástica, entonces su partido ha sido muy bueno", declaró.

Ante la posible ansiedad que puedan tener figuras como Brahim o Rodrygo, Ancelotti "no" cree que haya esa sensación porque "todos tienen claro que lo que se tiene que hacer es ganar los partidos". "Obviamente para un delantero es más importantes marcar gol. Rodrygo ha vuelto después de la lesión, ha jugado una hora para mí muy bien. Estará mejor el próximo partido", confió.

El equipo tuvo un bajón en la segunda parte "normal", aunque se tuvieron "muchos mano a mano para acabar el partido". "Hay que tener en cuenta que hemos jugado miércoles por la noche y hemos vuelto jueves a las 6, así que no entrenamos. Entonces es bastante normal tener un poco de bajón", confesó.

Una de las anécdotas del partido ha sido la elección de quién lanzaba el penalti en la primera parte porque "no estaba Vinícius" entonces tenían que elegir "Jude y Mbappé" y han elegido que fuera el inglés que se retiró en el descanso. "Bellingham tenía un problema en el cuello y no podía continuar, pero es un problema de nada. No hay riesgo en recuperar", confirmó.

Al ser preguntado por Endrick explicó que "necesita trabajar y que estará listo para el próximo partido", mientras que sobre una de las novedades en el once de este domingo, Fran García, dijo que le gustó "mucho" su papel en el juego. "En los últimos partidos ha jugado más y ha mostrado mucha calidad, pero tenemos que tener en cuenta que tenemos también en esa posición otro lateral, con el que hemos ganado dos Champions, que sigue siendo un fantástico jugador", finalizó.