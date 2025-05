Ancelotti: "Si los jugadores me escuchan, el Clásico va a salir bien"

"Xabi Alonso tiene todas las puertas abiertas"

MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha asegurado que si logran vencer este domingo al FC Barcelona en el Clásico LaLiga "se abre y todo puede pasar en los últimos tres partidos", además de afirmar que si los jugadores le "escuchan", el partido "va a salir bien", y ha afirmado que Xabi Alonso, al que muchos sitúan como su sustituto en el conjunto blanco, tiene "todas las puertas abiertas".

"Hay muchos aspectos (a tener en cuenta), como el de cómo crear daño en las transiciones, por el hecho de que la línea está muy alta. Hay que estar atentos al fuera de juego. Lo he hablado con los jugadores, lo hemos trabajado en el entrenamiento y, si me escuchan, va a salir bien", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, también dio importancia al balón parado. "En estos últimos dos años lo hemos hecho bien a balón parado, hemos ensayado muchas jugadas, hemos marcado muchos goles. Tenemos dos lanzadores muy buenos, que son Arda -Güler- y Luka Modric, un cabeceador, Tchouaméni. Nos falta un poco Rüdiger, que ha marcado muchos goles. Es un aspecto importante para el partido de mañana, el balón parado, por ambos lados, defensivo y también ofensivo", indicó.

Además, explicó que el equipo está "bien" y "focalizado" en lo que tiene que hacer. "Estamos motivados, ilusionados. Es un partido muy importante, nos jugamos mucho en este partido. Tenemos la confianza de que lo podemos lograr. Va a ser muy difícil, porque en los últimos partidos contra el Barcelona siempre ha sido muy difícil, un poco menos en el último partido, y esto nos da la confianza para intentar ganar el partido mañana", señaló.

"En este tipo de partidos hay que hacer las cosas bien: hay que defender bien, porque el Barcelona está acostumbrado a meterte en campo contrario, y cuando tienes el balón hay que aprovechar las debilidades que tienen, porque ningún equipo es perfecto. Hasta el momento han hecho una gran temporada, pero es un partido donde hay mucho en juego. Para hacerlo bien, tienes que manejar bien los pequeños detalles, los tiempos del partido, defender bien, atacar bien... Hay que hacer un partido completo, como siempre ha sido un Clásico", continuó.

A pesar de que el Clásico llega en medio de los rumores sobre su destitución y la llegada de Xabi Alonso, el técnico italiano cree que "no" es "complicado" preparar este tipo de partidos, ya que "no hay necesidad de motivar a los jugadores". "Lo mejor en este tipo de partidos es dar a los jugadores la idea más clara posible de cómo jugar el partido. Lo que ha pasado alrededor esta semana a nosotros nos ha afectado para nada. Cero problemas, estamos bien y con mucha confianza", expresó.

También aseguró que si ganan LaLiga sería "una buena temporada". "Ganar LaLiga siempre es muy complicado, aunque no como ganar la 'Champions'. Para ganar LaLiga necesitas continuidad. Los dos equipos se van a jugar mucho. Si el Barcelona gana mañana, tiene más probabilidad que nosotros; si ganamos nosotros, LaLiga se abre y todo puede pasar en los últimos tres partidos", expuso. "Siempre es un partido especial jugar contra el Barcelona por la rivalidad que tenemos, por las ganas que tiene la afición de ganar un partido contra el Barcelona. Es un partido especial en ese sentido. Es el último Clásico de la temporada, porque el Barcelona no juega el Mundial de Clubes", subrayó.

Sobre la eliminación del Barça en la Liga de Campeones, señaló que "no" fue un "alivio". "Alivio, no. Vi el partido, fue un partido fantástico, muy igualado, muy competido, con equipos con características distintas. Ha logrado el pase a la final al Inter, hay que felicitar al Inter, pero el Barcelona ha estado muy cerca de llegar a jugar la final. Si hubiese ganado el Barcelona nadie podría decir nada. Felicito al Paris Saint-Germain y al Inter, que van a jugar una final de 'Champions' bonita, muy igualada y creo que sin favorito a día de hoy", manifestó.

"Cuando tú recibes un palo hay una gran oportunidad inmediatamente de poder reaccionar y rehabilitarte. Obviamente, la eliminación en 'Champions' afecta, es bastante normal, pero el fútbol te da la oportunidad para reaccionar de inmediato", dijo sobre su experiencia en los partidos afrontados justo después de eliminaciones en alguna competición.

"XABI ALONSO TIENE TODAS LAS PUERTAS ABIERTAS"

En otro orden de cosas, Ancelotti no quiso hablar sobre el posible relevo de Xabi Alonso, que anunció que no continuará como entrenador del Bayer Leverkusen la próxima temporada, como técnico del Real Madrid. "He leído que se va del Bayer Leverkusen, donde ha hecho un trabajo fantástico. Tiene, obviamente, todas las puertas abiertas, porque ha demostrado ser uno de los mejores entrenadores del mundo", aseguró.

El italiano, que cumplirá este domingo su partido 350 como entrenador blanco, no tuvo dudas a la hora de señalar sus mejores partidos, las tres finales de 'Champions'. "No es tan complicado: Lisboa, París y Londres. No puedo decir que recuerdo todos los 350, pero muchos de esos los recuerdo por lo bien y también por lo malo. En la mayoría lo hemos hecho bien, pero de algunos es mejor olvidarse de lo que hicimos en el campo", apuntó.

"La luna de miel no se acaba con este club, sigue y seguirá para siempre. El Real Madrid, como ha sido el Milan antes, es un equipo que se queda en el corazón más que otros, es normal por el tiempo pasado aquí, por sentirme muy bien aquí. La luna de miel sigue. Como en todas las relaciones, al principio hay mucha pasión, pero después hay muchas otras cosas; cuando baja la pasión, suben otras cosas, el cariño y todo esto- La luna de miel con el Madrid va a ser hasta el último día de mi vida", añadió.

Por otra parte, Ancelotti no desveló si apostará de inicio por Rodrygo o Arda Güler. "Rodrygo ha vuelto, se ha entrenado bien toda la semana. Está disponible, pero tenemos muchas opciones para el once inicial. Los que estarán en la convocatoria están todos muy bien. Rodrygo es una opción, como Arda", dijo, antes de hablar quién se pondría en el centro de la defensa si le pasa algo a Aurélien Tchouaméni o a Raúl Asencio. "Jacobo estará en el banquillo, también Vallejo está disponible. Pueden ser un reemplazo para los centrales", finalizó.