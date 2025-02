Ancelotti: "Tebas puede quedarse tranquilo, nadie de nosotros ha perdido la cabeza"

947016.1.260.149.20250207133445 Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

"Los demás equipos creen que el sistema favorece al Real Madrid, y cuando pedimos cambiarlo, están en contra"

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha asegurado que "nadie" en el club ha "perdido la cabeza", como afirmó el presidente de LaLiga, Javier Tebas, después de que la entidad blanca pidiese reformar el sistema arbitral, y ha criticado que el resto de equipos estén "en contra" de modificarlo cuando sostienen habitualmente que este "favorece al Real Madrid", además de destacar la importancia del derbi de este sábado ante el Atlético de Madrid, que se presume "igualado y competido".

"Tebas puede quedarse tranquilo porque nadie aquí ha perdido la cabeza. Hemos pedido una explicación de lo que ha pasado para intentar mejorar las cosas, para cambiar un sistema con el que, por lo que oigo, nadie está contento; nosotros no estamos contentos en un sentido, todos los demás no están contentos porque piensan que es un sistema que favorece al Real Madrid. Cuando el Real Madrid quiere cambiar este sistema, todos están en contra de esto, esto me sorprende un poco. Tebas puede quedarse tranquilo, nadie de nosotros ha perdido la cabeza", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, confirmó que todavía no han recibido los audios solicitados de la entrada de Carlos Romero a Kylian Mbappé. "No los hemos recibido todavía. Por qué no los quieren dar, no lo sé, tienes que preguntárselo a ellos", dijo. "Solo hemos pedido audios. Algunas veces los han sacado, otras veces no. No creo que hayamos pedido algo de secreto. Es una jugada y queremos saber cómo han manejado esa jugada, nada más, nada de perverso", añadió.

El técnico italiano también salió al paso de las acusaciones del Atlético de Madrid en redes sociales asegurando que el club blanco presiona a los árbitros. "A mí no me consta. El Real Madrid quiere cambiar un sistema que no le gusta", apuntó. "Cuando tú me hablas de redes sociales... Yo soy de la vieja generación del bolígrafo, de escribir, no soy muy tecnológico. A veces las redes sociales sacan argumentos, debate, con poco sentido. ¿Por qué? Yo creo que, en mi opinión personal, (esa crítica en redes sociales) es invisible; si Fernando Burgos me saca una crítica, es él. Prefiero no mirar las redes, porque quiero poner cara a quien me critica", continuó.

Por otra parte, aseguró que los tres puntos de este sábado son "muy importantes" para LaLiga. "En los partidos contra rivales fuertes no hemos sacado nuestra mejor versión", recordó. "Son los partidos donde te gusta estar. Es un espectáculo de fútbol donde tú eres el protagonista. Son los partidos que tú tienes que disfrutar: luego puedes celebrar o sufrir", expresó.

"Es un partido muy importante para los dos equipos que estamos peleando para intentar ganar esta competición. Como siempre, el derbi es un partido especial, ante un rival muy fuerte que está muy bien. Va a ser un partido competido, igualado, luchado como siempre. El rival tiene todo lo que necesita para competir en esta competición como lo estamos haciendo nosotros", prosiguió.

LUCAS VÁZQUEZ Y CAMAVINGA, DISPONIBLES

En otro orden de cosas, Ancelotti confirmó que Lucas Vázquez y Eduardo Camavinga estarán disponibles. "Teníamos algunas dudas con la alineación que se han resuelto hoy, como la de Lucas Vázquez y Camavinga, que estarán disponibles. Queremos poner una alineación que pueda tener estas dos cosas, calidad y compromiso, que son las dos cosas que te llevan al éxito; sin calidad no hay éxito y sin compromiso no hay éxito. La clave es combinar las dos cosas. Puede que esta temporada hayamos tenido más calidad que compromiso y tenemos que intentar igualarlos", afirmó.

También insistió en que el aspecto defensivo da "solidez", y que eso permite que, "cuando los delanteros no aciertan", puedas "sacar igualmente un buen resultado". "A nivel ofensivo lo hemos hecho muy bien: los cuatro en arriba han marcado 60 goles, es mucho. La solidez defensiva no es sólo del reparto defensivo, es un trabajo colectivo. Los cuatro que han marcado más de 60 goles, que han hecho un trabajo ofensivo fantástico, el equipo necesita la ayuda también a nivel defensivo", indicó.

"A veces le falta un poco de equilibrio al equipo. Algunos piensan que quitar a un delantero puede resolver el problema, y no es así. El problema defensivo es colectivo, es un problema de todos, incluidos los delanteros. Muchos se olvidan que estamos en emergencia total en defensa: hemos perdido Carvajal, el mejor lateral derecho del mundo, a Militao... Hemos sido capaces de sacar buenos resultados y estamos en la pelea por todas las competiciones. Afortunadamente, es una emergencia que no va a ser de larga duración, porque Rüdiger y Alaba volverán muy pronto (...) Ojalá la situación pueda volver a la normalidad, porque me gustaría meter a Tchouaméni como pivote, a Valverde como interior, a Militao y a Alaba como centrales, a Carvajal como lateral derecho...", analizó.

También se deshizo en elogios hacia el francés Kylian Mbappé. "Ha llegado muy bien, humilde, no ha pedido nunca dónde jugar, tirar un penalti o una falta. Se ha adaptado muy bien al equipo, ha necesitado tiempo para adaptarse. Los datos están ahí, no le podemos pedir más. Lo está haciendo muy bien, como todo el mundo espera. Estamos muy contentos con él", expuso.

Además, calificó al uruguayo Fede Valverde de "indispensable". "Nos preocupa que se lesionen los jugadores, esto es inevitable, pero Valverde, aparte de que quiere siempre jugar, es un jugador que en este momento, por las bajas que tenemos, es indispensable. A veces puede jugar de pivote, a veces puede ayudar como lateral derecho para dar descanso a alguien como Lucas Vázquez, que tenía un pequeño problema en el partido de la Copa del Rey", subrayó.

Sobre el centrocampista Dani Ceballos, reconoció que "ha tomado más protagonismo porque maneja el balón y los tiempos de juego muy bien". "Trabaja mucho, siempre está presente a nivel defensivo y defensivo. Ha tenido la oportunidad de mejorar su condición física", manifestó.

Por último, Ancelotti habló del fichaje de Sergio Ramos por Rayados y bromeó sobre su decisión de llevar el dorsal '93', en homenaje al minuto del gol con el que forzó la final ante el Atlético en la que el conjunto blanco conquistaría la 'Décima'. "No lo sé (risas), pero Sergio Ramos es una leyenda. Estoy agradecido por toda la vida dedicada al club, los aficionados. Los entrenadores del Real Madrid han tenido la suerte de entrenarlo y de compartir con él muchos momentos, y le deseo solo mucha suerte. El pueblo mexicano lo va a disfrutar", finalizó.