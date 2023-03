Ancelotti: "Tengo claro lo que pasará con Benzema el año que viene, pero no soy mago"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, en rueda de prensa. - -/LaPresse via ZUMA Press/dpa

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, confesó este viernes que tiene "claro lo que pasará con Karim Benzema" y su futuro "el año que viene", pero agregó que no es "mago", al mismo tiempo que ironizó con las críticas que recibe su equipo y ante las que se pone el "paraguas" y advirtió que la "regularidad" pasa por ganar este sábado al Espanyol y después al Liverpool y al FC Barcelona.

"Para mí, Karim (Benzema) es jugador de toda la vida del Real Madrid. Tengo claro lo que va a pasar el próximo año, pero no soy un mago", señaló el italiano en la rueda de prensa previa al encuentro frente al Espanyol de este sábado (14.00 horas) en el Santiago Bernabéu.

Un duelo en el que no estará el ariete francés, que se perderá su decimocuarto partido esta temporada por "un golpe en el tobillo". "Ha intentado recuperarse para mañana, pero no ha podido. Ha empezado a entrenar hoy de manera individual, estará disponible para el miércoles", intentó tranquilizar Ancelotti, que reconoció que su ausencia "afecta" al equipo.

"Es inevitable, es un jugador muy importante, sobre todo después del año pasado. Todavía no ha llegado a ese nivel y eso nos ha afectado. En la primera parte de la temporada lo arreglamos un poco, y en la segunda parte pensamos que será importante, hasta el final. No estamos hablando de un jugador que tenga que llegar a un nivel óptimo. Tenemos la confianza de que nos va a ayudar hasta el final. Lo de mañana es algo que puede pasar, tiene un golpe", afirmó algo resignado.

Centrado en que Benzema llegue a la visita del Liverpool en los octavos de final de la Liga de Campeones "en la condición óptima", el italiano reiteró que el delantero "no está tocado mentalmente". "Anímicamente está muy bien, muy motivado. Tiene mucha confianza en la temporada que vamos a hacer, vivimos en un ambiente con mucha confianza y motivación, podemos jugar muchas cartas que tenemos en la Liga, la Champions y la Copa", avisó.

Y el sustituto del galo en el 'once' será el brasileño Rodrygo Goes, aunque Ancelotti destacó que "tiene que jugar donde el equipo lo necesita, a veces por fuera y otras es mejor entre líneas". "Depende de cómo planteemos el partido, pero puede jugar en varias posiciones y esto es lo bueno", elogió, antes de dar opciones en ese puesto también al canterano Álvaro Rodríguez. "Está preparado para ser titular, no tiene experiencia, pero nadie la tiene cuando empiezas en un trabajo", apuntó.

Para recibir al Espanyol, los blancos también presentarán la baja de Ferland Mendy, un duelo al que el equipo llega "bien" y que es "importante" para llegar al Clásico del próximo domingo, 19 de marzo, con "buenas sensaciones" y recuperar la "regularidad". "Van a jugar con buena organización defensiva, poco espacio, sólidos. Tienen buenos delanteros, Joselu es muy peligroso en balones aéreos. Tenemos que estar motivados y concentrados", analizó sobre los 'pericos'.

"El aspecto defensivo es lo más importante, sobre todo con esta plantilla, que tiene una calidad extraordinaria con balón. Es compromiso colectivo, trabajo, sacrificio, el equipo ahora es más sólido, presiona más arriba, y nos da mucha confianza, porque la calidad está ahí. Puede pasar que haya momentos que no se vea, que no haya acierto, pero está ahí y antes o después sale", sostuvo sobre la relevancia de defender con criterio.

Sobre el mal momento actual, con tres partidos seguidos sin ganar, que puede generar dudas y "lluvia fina" contra el rendimiento del equipo, Ancelotti ha negado que le recuerde a su etapa en 2015, cuando fue destituido. "No tengo que volver atrás, al 2015, pasa todos los años. Cuando hay momentos más difíciles de lo normal, empiezan las críticas, el año pasado también. Pero es mi trabajo, la 'lluvia fina' no la oigo, y si la oigo, me pongo el paraguas", bromeó.

Finalmente, el italiano no quiso opinar sobre si en épocas anteriores había corrupción en el fútbol. "Hablar de corrupción es complicado, tenemos que volver atrás en el tiempo, prefiero quedarme en el presente y hablar de otras cosas que son más importantes", sentenció, antes de revelar que "nunca" contestará si le gustaría fichar al delantero del PSG Kylian Mbappé.