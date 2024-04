Ancelotti: "Es una victoria que nos acerca a ganar la Liga"

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, celebró "una victoria muy importante" este sábado contra el Mallorca que les "acerca a ganar la Liga", aunque apuntó que aún quedan muchos partidos, a las puertas además de una semana con encuentros decisivos contra el Manchester City y el FC Barcelona.

"El partido ha sido como nos esperábamos, muy complicado. El Mallorca juega con mucho compromiso y defendiendo bien. La primera parte no lo hemos hecho bien, demasiado lento, pocos jugadores bien posicionados entre líneas. La segunda parte, mucho mejor. Ha sido una victoria muy importante que nos acerca a ganar el título pero todavía faltan muchos partidos. Estamos en buen racha. Tenemos tiempo para recuperar bien y pensar en el miércoles", dijo.

El preparador explicó el valor del triunfo en Son Moix y destacó la consistencia de su equipo durante toda la temporada. "Nos damos cuenta de dónde estamos. Cada partido es como una final. Tener la ventaja es muy importante antes del partido del domingo. La segunda parte hemos jugado a un nivel muy alto", afirmó.

Además, Ancelotti no dio pistas sobre el once contra el City, en la vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones, elogió a Aurelien Tchouameni, autor del gol, y explicó las rotaciones. "Ha jugado muy bien, es su posición favorita. Era un partido importante porque ellos juegan muchos balones a Muriqi y la presencia de un pivote alto nos ha ayudado", apuntó sobre el francés.

"Era un partido muy exigente. Pensaba darle más minutos en la segunda parte, pero el partido estaba ahí. Lo puse en los últimos minutos para tener un defensa más en el juego aéreo", dijo sobre Militao. "Suele pasar que cuando tú no marcas, te castigan, afortunadamente no ha pasado porque atrás no hemos concedido ninguna oportunidad", afirmó.

"El equipo ha sido muy sólido y continuo, no siempre hemos jugado bien pero el equipo ha luchado y competido en todos los minutos. Todo el mundo habla de la calidad, que es una verdad, pero cuanta más calidad es más difícil buscar el compromiso", añadió sobre la marcha de un Madrid que está cerca del título.

"Llegamos bien, no he dado descanso por un aspecto físico, todo el equipo estaba bien, sólo Rodrygo había tenido un golpe. Quería levantar la motivación poniendo a los que han jugado menos, que han cumplido. Brahim ha fallado un gol increíble, pero ha jugado un partido espectacular. No vamos a ganar el miércoles físicamente, vamos a ganar por la actitud", terminó.