Ander Herrera: "Quiero ser titular todos los días, pero en el Athletic no es fácil"

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del Athletic Club Ander Herrera comentó este miércoles que quiere ser titular "todos los días", aunque es consciente de que "no es fácil" hacerlo en el conjunto vasco, aunque insistió en que la competencia interna "es fantástica".

"No soy hipócrita, quiero jugar y ser titular todos los días, pero en un equipo como el Athletic no es fácil hacerlo siempre. Estoy satisfecho con ser una opción y estar disponible, sobre todo después de la temporada pasada, en la que no pude estarlo siempre. Pero el míster decide, la competencia interna es fantástica y estamos en un buen momento muchos futbolistas", afirmó Herrera en una entrevista a DAZN en la previa del partido entre FC Barcelona y Athletic Club de este domingo (21.00).

El mediocentro del Athletic afronta esta jornada en el Estadio Lluis Companys una de las visitas más incómodas de la temporada, al medirse al Barça, un equipo ante el que no puntúa a domicilio desde la temporada 18/19. Por ello, Herrera cree que, pese a las bajas de los azulgranas, deben ir "con mucho respeto y prudencia", ya que tienen "una de las mejores plantillas de Europa".

"Cuando al equipo rival le faltan algunos de sus futbolistas clave, quizá tus opciones crecen un poquito. Aun así, intento fijarme en lo propio, en lo que podemos hacer nosotros para ganarle al Barça", apuntó.

Herrera sufrió la temporada pasada uno de los años más duros de su carrera a nivel mental por culpa de las lesiones. Así, ha hecho un llamamiento en favor de la salud mental, en el deporte y en la sociedad en general. "La salud mental es fundamental, pero no en futbolistas, sino en todo el mundo", remarcó.

"Todos pasamos por momentos mejores y momentos peores y yo siempre he intentado relativizar mis problemas, aún más en un mundo como el de hoy, donde vemos los conflictos en Oriente Medio o la guerra de Rusia y Ucrania, y uno siempre intenta relativizar los problemas", zanjó.