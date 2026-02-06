Andoni Goikoetxea: "Será una semifinal muy abierta y garantizará un finalista vasco"

Andoni Goikoetxea - FUNDACIÓN ATHLETIC CLUB

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El representante institucional del Athletic Club en el sorteo de la Copa del Rey MAPFRE, Andoni Goikoetxea, prevé "una semifinal muy abierta" entre los bilbaínos y la Real Sociedad, que garantizará "un finalista vasco", y ha advertido de que el equipo "no" se puede "dormir", ya que "el que se despista, lo paga".

"En la Copa, todos los partidos son complicados. Si nos hubiera tocado el Atlético de Madrid o el Barcelona, estaríamos diciendo que son dos grandes equipos. Con la Real Sociedad hemos jugado hace muy poquito en San Mamés y jugó muy bien, aunque la Copa es totalmente distinta. En la Copa no te puede ver dormir; no es LaLiga, que es el trofeo de la regularidad, en la Copa el que se despista, el que no tiene fortuna un día, lo paga", señaló en declaraciones a los medios tras el sorteo en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

El exfutbolista vasco, jugador del Athletic Club entre 1975 y 1987, afirmó que es "una semifinal de Copa muy abierta", aunque reconoció que le hubiese gustado que el partido de vuelta fuese en San Mamés. "Siempre nos gusta un poquito más jugar en casa la vuelta por muchas cosas; puede haber una prórroga, hay minutos añadidos en los que juegas con tu gente... Será una semifinal muy bonita y que además garantiza un finalista vasco", manifestó.

"En la Copa no te puede dormir, hay que luchar, hay que pelear, hay que tener la fortuna en momentos determinados. Vamos a ver lo que pasa. Yo soy optimista y espero que el Athletic llegue a ese final de La Cartuja", añadió.

Además, recordó la final vasca de 2019, en la que el conjunto 'txuri urdin' alzó el trofeo. "En aquella final, que fue además sin público, estuve en La Cartuja y hubo una tristeza tremenda, lloviendo, perdimos. En cualquier final puede pasar de todo, pero primero hay que llegar. Nos ha tocado la Real Sociedad, primero en San Mamés y la siguiente semana, en Anoeta. Es una semifinal que está muy abierta, no hay un claro favorito, ni tampoco en la otra, en la del Atlético de Madrid-Barcelona", subrayó.

Por último, Goikoetxea aseguró que el club "está bien después de ganar al Valencia y meterse en semifinales". "En LaLiga, este mes va a ser muy importante, con los tres partidos ante el Levante, el Oviedo y el Elche, y otra vez podríamos meternos en posiciones de Europa. Cambia muchísimo de la Copa a LaLiga; en LaLiga ganas tres partidos seguidos y te metes arriba, y en la Copa, fallas un día y te vas para casa", finalizó, sin querer polemizar con el regreso de Brais Méndez a San Mamés tras su expulsión en el pasado derbi liguero.