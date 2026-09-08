Andoni Iraola: "El Atlético de Madrid juega muy bien y será un gran test para el equipo"

En técnico del Liverpool FC, Andoni Iraola, dirigiendo a su nuevo equipo en un partido amistoso frente a la AS Mónaco. - Europa Press/Contacto/Aidan Hunter

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador español del Liverpool FC, Andoni Iraola, aseguró este martes que el Atlético de Madrid juega "muy bien" y que por eso será "un gran test" para sus pupilos, en la víspera de su debut en la Champions como técnico 'red', y al tiempo confesó que el equipo tendrá que imponer "su ritmo de juego" para vencer a los rojiblancos.

"Es un partido de alto nivel porque el Atlético es el primer rival y uno de los más fuertes a los que nos enfrentaremos. Juega muy bien y será un gran 'test' para el equipo, incluso si yo no fuera el entrenador. Esta prueba nos revelará un poco dónde estamos, después de haber mostrado buenas sensaciones el pasado viernes", valoró Iraola en la rueda de prensa previa al enfrentamiento contra los de Diego Pablo Simeone.

Asimismo, según el entrenador vasco, el conjunto madrileño destaca por su posesión en la primera fase del juego y por su "gran dinamismo" con los cuatro jugadores de ataque. "A veces es difícil detenerlos porque hay mucha rotación entre los jugadores en posiciones ofensivas. No es fácil para los oponentes ni tampoco lo será mañana para nosotros", añadió.

Sin embargo, Iraola apuntó a la clave para contrarrestar los puntos fuertes de los rojiblancos. "Es un equipo de muy alto nivel, como se ha mostrado en las temporadas anteriores en la Liga de Campeones, por lo que necesitaremos jugar a nuestro ritmo, ser proactivos y comenzar bien en la presión", detalló.

Además, este duelo frente al 'Cholo' Simeone será "especial" para el de Usúrbil, ya que ambos se han enfrentado tanto durante su etapa como jugadores como ahora desde los banquillos. "Obviamente es una noche especial para mí porque dirijo mi primer partido de Champions en Anfield y enfrente tendré a un rival fuerte como el Atlético de Madrid y a Simeone, que está haciendo un increíble trabajo. Sus logros en el club son remarcables y definitivamente es un gran desafío para nosotros", reconoció Iraola.