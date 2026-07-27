Andrea Pirlo no será el seleccionador italiano

Archivo - El entrenador italiano Andrea Pirlo dirigiendo al Fatih Karagumruk SK turco en un partido de la Superliga de Turquía. - Orange Pictures / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El exfutbolista y entrenador Andrea Pirlo confirmó este lunes que ha dejado de ser candidato a ocupar el cargo de seleccionador de Italia, después de que se conociera su vínculo como embajador con la casa de apuestas rusa Fonbet, según ha informado el propio Pirlo en su cuenta de Instagram.

"A lo largo de mi carrera, primero como jugador y ahora como entrenador, siempre he ejercido mi profesión cumpliendo estrictamente con las leyes de los países en los que he trabajado y los contratos que he firmado. La colaboración profesional que ha sido objeto de la reciente controversia surgió en el contexto de mi carrera en los Emiratos Árabes Unidos y es exclusivamente de índole comercial y deportiva. Atribuirle un significado político a esta colaboración implica atribuirme creencias que nunca he expresado y que no me pertenecen", aclaró.

A pesar de ello, Pirlo agradeció al director técnico de la Federación Italiana de Fútbol, Paolo Maldini, y a su asesor, Leonardo Nascimento, la "estima y confianza" demostrada. "Conozco su experiencia, su seriedad y el amor que siempre han demostrado al fútbol italiano. Lamento que una decisión deportiva se haya convertido rápidamente en un debate público que acabó atribuyéndome significados e intenciones que no me representan. El amor por Italia no depende de la misión. Es parte de mi historia, de mi identidad, y siempre estará conmigo", concluyó.

Pirlo ha sido una de las opciones, junto a los técnicos Pep Guardiola y Carlo Ancelotti, para ocupar el banquillo de 'La Nazionale'. Sin embargo, según publicó 'La Gazzetta dello Sport' el exfutbolista mantiene una relación directa con la casa de apuestas Fonbet, motivo por el cual se decidió retirar su candidatura.